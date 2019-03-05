Buğulanmayı Önleyecek Yeni Bir Yöntem Geliştirildi

Gözlük kullananların özellikle soğuk havalarda en çok yakındıkları sorun, soğuk ortamdan sıcak ortama geçince gözlüklerinin buğulanması. Bilim insanları, geliştirdikleri yeni yöntemle bu soruna çözüm buldular.

Gözlük takan, kamera kullanan veya araç süren kişilerin ortak bir derdi var: soğuk bir ortamdan, nemli bir ortama girince gözlüğün, kameranın veya ön camın buğulanması. ETH Zurich’ten araştırmacılar, bu buğulanmayı önlemek için yeni bir saydam materyal katman geliştirdiler. Sadece birkaç nanometre kalınlığındaki bu saydam katman, iletken olmayan titanyum oksit maddesine gömülü altın parçacıkları kullanılarak üretiliyor.

Araştırmanın başyazarlarından ve doktora öğrencisi olan Christopher Walker “Geliştirdiğimiz katman, güneş ışığındaki kızılötesi bileşenleri emiyor ve ışığı ısıya çeviriyor” dedi. Walker'ın çalışma prensibini açıkladığı sistem, yüzeyin ısısını 3 - 4 derece artırarak buğulanmayı önlüyor.

Pasif ısıtma

Isı, aynı zamanda araba camlarındaki buğulanma sorununun da çözülmesinde kullanılan en temel etmen. Normalde sistemlerde araç içi ısıtma mekanizmasından gelen sıcak hava, ön camı ısıtarak buğulanmayı önlerken; arka camda ise buğulanma, elektriksel ısıtma sistemi sayesinde önleniyor. ETH araştırmacılarının geliştirdiği katman ise daha pasif çalışıyor. Bu yöntemde gereken tek ısı kaynağı güneş.

Araştırmada görev alan bir diğer doktora öğrencisi Efstratios Mitridis, geliştirilen yeni katmanının özelliğini şöyle açıklıyor: “Normalde koyu yüzeyler ışığı emer ve ısıya çevirir ancak biz şeffaf bir yüzeyde de aynı etkiyi yarattık.”

Gerçekleştirilen testler gösteriyor ki altın parçacıkları ve titanyum oksitli yüzeyler, buğulanmayı önleyici spreylere göre 4 kat daha hızlı temizleniyor. ETH’deki bilim insanları, endüstriden bir yatırımcı bularak geliştirdikleri yeni yöntemi pazara sunmayı planlıyor.