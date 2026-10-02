Xiaomi bünyesindeki POCO yeni bütçe dostu akıllı telefonu C95 Pro resmî olarak tanıtıldı.

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren POCO, sunduğu uygun fiyatlı telefonlarıyla Türkiye başta olmak üzere dünya çapında ilgi görmeyi başaran bir markaydı. Şimdi ise şirket, C95 Pro ismi verilen yepyeni bir telefonla karşımıza çıktı.

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POCO C95 Pro modeli, uygun fiyatlı olmasına rağmen büyük batarya, gelişmiş ekran ve iyi bir işlemci gibi özelliklere sahip. Telefonun tasarımına baktığımızda arkada sol üste yerleştirilen bir kamera kurulumu, önde ise delikli ekran tasarımı kullanıldığını görüyoruz.

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POCO C95 Pro neler sunuyor?

Ekran 6,9 inç, 720x1600 piksel, 120 Hz, LCD İşlemci MediaTek Helio G91-Ultra RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + yardımcı sensör Ön kamera 8 MP Batarya 7500 mAh (45W) İşletim sistemi HyperOS 3

Ekrandan başlayalım. C95 Pro, 6.9 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1600 piksel) çözünürlük sunan bir panelle geliyor. Bu büyük ekran, 120 Hz'e kadar adaptif yenileme hızına ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Kalbinde MediaTek Helio G91-Ultra işlemcisi yer aldığını belirtelim. Günlük çoğu iş için yeterli performans verebilen bir çip. Bu işlemci, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile eşleştirilmiş.

Kamera kurulumunda arka tarafta 50 MP'lik bir ana kamera görev yaparken, ön tarafta ise 8 megapiksellik bir özçekim kamerası yer alıyor. HyperOS 3 ile kutudan çıkan cihazın en önemli özelliklerinden biri bataryası. Öyle ki 7500 mAh’lik 45W destekli bir pille geliyor. POCO’ya göre bu batarya, 28 saate kadar kesintisiz video oynatma ve 91 saate kadar müzik dinleme süresi vaat ediyor.

Telefon; siyah, mavi ve yeşilden oluşan 3 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Başlangıç fiyatı 132 dolar. En üst versiyonu ise 155 dolara satılacak.