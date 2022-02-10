Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarınızda Camtasia: Screen Recorder & Video Editor ya da bilinen adıyla Camtasia Studio 8 ile ekran kaydı almak ve dahili araçlarıyla kurgu yapmak son derece kolay. Gelin Camtasia Studio 8 nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, özellikleri nelerdir tüm detaylarıyla inceleyelim.

Mobil cihazlarda bulunan dahili uygulamalar sayesinde ekran kaydı almak ve kayıt üzerinde düzenlemeler yapmak son derece kolay olsa da hala Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda bu işlemleri başarılı bir şekilde yapabilmek için üçüncü taraf programlara ihtiyacımız var. Camtasia Studio 8, bu konuda en başarılı performansı sunan kayıt programlarından bir tanesi.

Camtasia: Screen Recorder & Video Editor ya da bilinen adıyla Camtasia Studio 8, en basit tanımıyla bir ekran kaydı programı ancak dahili olarak sunduğu kurgu araçları sayesinde videolarınızın son derece profesyonel görünmesini sağlıyor. Ücretli bir program olsa da deneme sürümü ile neler yapabildiğine bakabilirsiniz. Gelin Camtasia Studio 8 nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, özellikleri nelerdir gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Camtasia Studio 8 nedir?

TechSmith tarafından geliştirilen ve yayınlanan Camtasia: Screen Recorder & Video Editor ya da bilinen adıyla Camtasia Studio 8, Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda ekran kaydı alabileceğiniz ve bu kayıtlarla beraber pek çok farklı video ile ses üzerinde kurgu yapabileceğiniz bir programdır.

Camtasia Studio 8 programını benzer ekran kayıt programlarından ayıran en önemli özellik, dahili olarak sunduğu video editör araçlarıdır. Ekran kaydı aldıktan sonra elinizdeki videoya benzersiz efektler ekleyebilir, düzenlemeler yapabilir, yeni videolar ve sesler ekleyerek gerçek anlamda profesyonel bir video hazırlayabilirsiniz.

Camtasia Studio 8 ne işe yarar?

Genel olarak bakacak olursak Camtasia Studio 8 programı, kullanıcılarını farklı programlarla uğraşmaktan kurtarıyor. Bilinen ekran kayıt programlarından birini kullanırsanız ekran kaydı alır, belki birkaç basit düzenleme yapar ve videoyu kaydedersiniz. Detaylı bir kurgu yapmak için başka bir video düzenleme programına daha ihtiyacınız vardır.

Camtasia Studio 8 programı ise hem bir ekran kayıt hem de bir video düzenleme programı olduğu için kullanıcılarına aynı anda iki farklı hizmet veriyor. Her iki işleve de sahip olan Camtasia Studio 8 ile ekran kayıtlarınızı benzersiz birer videoya dönüştürebilirsiniz. Üstelik programın kendi kütüphanesinin sunduğu pek çok farklı düzenleme aracı ve nesnesi sayesinde videonuz oldukça profesyonel görünür.

Camtasia Studio 8 nasıl kullanılır?

Buradan bilgisayarınızın işletim sistemine uygun Camtasia Studio 8 versiyonunu indirdikten sonra kurulumu tamamlayın ve ücretsiz bir TechSmith hesabı oluşturun. Camtasia Studio 8 programının kullanımı iki temel adımdan oluşur; ekran kaydı ve video düzenleme.

Camtasia Studio 8 programını çalıştırdığınız zaman ekran kayıt seçeneklerini özelleştirin ve kayda başlayın. Kayıt tamamlanınca video düzenleme sayfasına geçin. Bu noktada yapabilecekleriniz tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlı. İlk kez kullanıyorsanız biraz karmaşık görünebilir ancak alıştıkça Camtasia kütüphanesinin ne kadar kullanışlı olduğunu göreceksiniz.

Camtasia Studio 8 öne çıkan özellikleri:

Camtasia Studio 8, ekran kaydı alırken Microsoft PowerPoint başta olmak üzere tüm uygulamalarla uyumlu çalışır.

Düzenleme ekranı kullanımı son derece basittir.

Videonuzu düzenlerken Camtasia hazır şablonlarını kullanabilirsiniz

Camtasia paketleri ile işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Sık kullandığınız araçları favorilerinize ekleyebilirsiniz.

Camtasia kitaplığındaki hazır nesneleri kullanabilirsiniz.

Ekran kaydı boyutlarını özelleştirebilirsiniz.

Ekran kaydı sırasında kamera kaydı yapabilirsiniz.

Ekran kaydı sırasında harici ve dahili mikrofon kaydı yapabilirsiniz.

Video düzenleme sırasında müzik ekleyebilirsiniz.

Bulut depolama alanınızdaki ya da farklı cihazlarınızdaki dosyaları düzenlemeye ekleyebilirsiniz.

Videolarınıza testler ve farklı etkileşim araçları ekleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızdaki Camtasia Studio 8 ile mobil cihazınızdan kayıt alabilirsiniz.

Videolarınıza ek açıklamalar ekleyebilirsiniz.

Videolarınıza hazır Camtasia animasyonları ekleyebilirsiniz.

Ekran kayıtlarınızda imleç vurgularını gösterebilirsiniz.

Ekran kayıtlarınıza çerçeve ekleyebilirsiniz.

Videolarınıza içindekiler aracı ekleyebilirsiniz.

Videolarınıza altyazı ekleyebilirsiniz.

Yeşil ekran teknolojisi ile videolarınızın arka planını değiştirebilirsiniz.

Videolarınıza ses efektleri ekleyebilirsiniz.

Camtasia Studio 8 ile hazırladığınız videoları farklı platforma hızla yükleyebilirsiniz.

Camtasia Studio 8 ücretli mi?

TechSmith tarafından geliştirilen ve yayınlanan Camtasia: Screen Recorder & Video Editor ya da bilinen adıyla Camtasia Studio 8 ücretli bir programdır ancak pek çok farklı hizmetine erişebileceğiniz ücretsiz bir deneme paketi sunar. Camtasia Studio 8 programını beğendiyseniz bir kez 353.99 dolar ödeyerek satın alabilirsiniz.

Camtasia Studio 8 programını satın aldığınız zaman bir yıllık bakım paketi hediye ediliyor. TechSmith tarafından geliştirilen ve yayınlanan farklı programlar da var. Buradaki bağlantı üzerinden TechSmith resmi internet sitesini incelerseniz Camtasia Studio 8 ile birlikte satın alarak çok daha karlı anlaşmalar yapabileceğiniz diğer programları ve satın alma paketlerini inceleyebilirsiniz.

Camtasia Studio 8 kullanmalı mıyım?

Camtasia Studio 8 son derece profesyonel bir program ve kran kaydı programları arasında en başarılı sonucu verenlerden bir tanesi. Üstelik dahili bir video düzenleme aracı olması Camtasia Studio 8 programını öne çıkarıyor. Yani ekran kaydı alma ve video düzenleme işleriyle profesyonel olarak ilgileniyorsanız Camtasia Studio 8 tam olarak aradığınız programdır.

Bu tür profesyonel hizmet veren tüm programlar gibi Camtasia Studio 8 de biraz pahalı. Eğer bu işi profesyonel olarak yapıyor ve yaptığınız videolardan para kazanıyorsanız iyi bir yatırım olacaktır. Ancak hobi olarak ekran kaydı alacak ve video düzenleyecekseniz böyle bir programa bu kadar yüksek bir ücret ödemenize gerek yok. Alternatif olarak kullanabileceğiniz pek çok ücretsiz program var.

Profesyonel bir ekran kaydı alma ve video düzenleme programı olan Camtasia: Screen Recorder & Video Editor ya da bilinen adıyla Camtasia Studio 8 nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu programın öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Camtasia Studio 8 kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.