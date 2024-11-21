Nostalji severler toplanın… 2000’lerin başında çıkış yapan “Alkışlarla Yaşıyorum” sitesi, zamanında birçoğunuzun yüzünü güldürmüştü. Peki sonra ne oldu?

Zeki Müren’in sevilen şarkısının adını taşıyan bu site, nostaljik çıkışlar yakalıyordu.

İvmesi ne kadar yüksek olduysa düşüşü de bir o kadar hüzünlü oldu… Alkışlarla Yaşıyorum neden kapandı?

2004 yılında kurulan site, internetin yeni yeni revaçta olduğu dönem çıkış yakaladı.

Aslında asıl çıkışı 2007’de YouTube’un kapalı olduğu dönemler yakalamıştı. İnsanlar video izlemek, biraz gülmek için Alkışlarla Yaşıyorum’a akın ediyordu. Sitenin insanlar tarafından bu denli sevilmesinin altında kuşkusuz nostaljik içerikleri yatıyordu.

YouTube, bugün video ihtiyacımızı olabildiğince karşılayan bir platform hâline geldi. Fakat onun da ülkemizde yasaklı olduğu bir dönem vardı, işte bu dönemde insanlar, kendilerine bir platform kurabilmek için Alkışlarla Yaşıyorum’u tercih ediyordu.

Fatih Aker ve Serdar Kuzuloğlu beraberliğinde harika işlere imza atıldı.

Çok güzel bir çıkış yakalayan site, birçok kişi tarafından da fark edilir hâle gelmişti. Sonun başlangıcı da aslında böyle başladı diyebiliriz. Çünkü yatırımcılar, 2011’de siteyi satın almıştı. Oysa bu ana dek sitede insanlar için “kaliteli” içerikler çıkıyordu.

Satın alındıktan sonra ise birçok kişi tarafından işin rengi değişti. Bazı yorumlara göre artık süreç, “tık alma” kaygısı ile ilerliyordu. Oldukça fazla kullanıcı çeken site, yavaş yavaş kullanıcı kaybetmeye başladı.

En fazla sıkıntı ise teliflerle yaşandı.

2013’te telif haklarının sert uygulaması, içerik sıkıntısı da yaşatmaya başlamıştı. Yüklenen eski içerikler de telif sıkıntısından dolayı teker teker kaldırılıyordu siteden tanınırlık kazanan kişiler tarafından. Daha sonra sitenin sürdürülebilirliğini engelleyen bu sebepler, sitenin kapanmasına neden oldu.

Alkışlarla Yaşıyorum, aşağıdaki veda metniyle yayın hayatına son verse de hafızalarımızda bir “anı” olarak yer almaya devam ediyor.

"merhaba sevgili alkışlarla yaşıyorum ailesi,

evet, belki de tahmin ediyordunuz! son dönemlerde sıkça yaşadığımız hukuksal süreç ve masraflar artık bizleri fazlasıyla zorluyordu. nitekim, daha fazla götüremedik, olmadı ..

internetin komedi arşivi adına en büyük kaynağıydık belki de. sonrasında facebook, youtube, instagram falan derken çark dönmez, herkes bizden bir şeyleri koparma hevesine girer oldu. acımadılar. bunlar, babadan oğula nesil ..

eski ve yeni üyeleriyle nice güzel saatler geçirdik belki de … belki bağır-çağır’da birbirimize söverek rahatladık, belki yorumlara gülerek … ancak her şeyin bir sonu olduğu gibi alkışlarla yaşıyorum da artık görevini tamamladı. 3 gündür z raporu alamıyoruz..

vakit; emekli olup yazlığa çekilme vakti.

bugüne dek alkışlarla yaşıyorum için emeği geçen herkese içten teşekkürlerimizi sunuyoruz..

info@alkışlarlayaşıyorum.com ve sosyal medya hesaplarımız da günün sonunda kendini imha etmiş olacak. bu sebeple, tüm konularda irtibat olarak şimdilik [email protected] adresini kullanabilirsiniz.

altın kapılarımız kan oldu...

sağlıcakla kalın..."

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