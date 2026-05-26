Apple, iPhone 17 Pro Max ile Çektiği Futbol Maçını Canlı Yayınladı (12 Milyon TL'lik Lens Kullanarak...)

Apple TV, MLS karşılaşmasını tamamen iPhone 17 Pro Max kameralarla çekerek canlı yayınladı. Yakın çekimler büyük beğeni toplarken geniş açılı görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Yayında toplam 15 iPhone kullanıldı.

Apple, “iPhone ile neler yapılabilir?” sorusunun sınırlarını biraz daha zorladı. Şirket, ABD’de oynanan bir futbol maçını tamamen iPhone 17 Pro Max kameralarla çekip canlı yayınladı. Evet, yanlış okumadınız. Televizyonda yayınlanan en üst ligdeki profesyonel futbol maçının tüm kamera sistemi iPhone’lardan oluşuyordu.

Karşılaşma, LA Galaxy ile Houston Dynamo FC arasında oynandı. Apple TV’nin gerçekleştirdiği yayında stadyumun farklı noktalarına yerleştirilen toplam 15 adet iPhone 17 Pro Max kullanıldı. Kale içleri, oyuncu tünelleri, saha kenarı görüntüleri ve tribün atmosferi tamamen telefon kameralarıyla çekildi.

iPhone’lara öyle ekipmanlar takıldı ki fiyatı dudak uçuklatıyor

Apple’ın burada yalnızca “telefonu çıkarıp çekim yaptığı” düşünülmesin. Çünkü yayın için kullanılan bazı iPhone’lara profesyonel Fujinon ultra telefoto lensler takıldı. Üstelik bu lenslerin tanesinin yaklaşık 265 bin dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Yayın tarafında da iş oldukça profesyoneldi. Apple Log 2 renk profili, Blackmagic Camera uygulaması ve gerçek zamanlı görüntü ayarları için iPad’ler kullanıldı. Yani teknik tarafta tam anlamıyla mini bir televizyon prodüksiyon sistemi kurulmuş durumda.

Yakın çekimler çok beğenildi ama geniş açılar eleştirildi

Sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri, yayın sırasında alınan sıra dışı kamera açıları oldu. Özellikle kale içi görüntüler ve oyunculara çok yakın çekimler birçok kişi tarafından “televizyon yayınlarında alışık olmadığımız kadar sinematik” bulundu.

Ancak iş maçın genel görüntüsüne geldiğinde yorumlar değişti. Bazı kullanıcılar geniş açılı çekimlerde görüntünün fazla yumuşadığını, hızlı kamera hareketlerinde odak sorunları yaşandığını ve çim detaylarının çamur gibi göründüğünü söyledi.

Özellikle büyük ekran televizyonlarda görüntü işleme sorunlarının daha belirgin hâle geldiği yorumları yapıldı. Hatta bazı kullanıcılar yayın için “Maçı statta iPhone ekranından izliyormuşsunuz gibi” esprileri yaptı.