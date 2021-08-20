Kullanıcılarına yeni ve benzersiz bir video ve fotoğraf çekim deneyimi sunmayı hedefleyen Canon EOS 750D modeli, Wi-Fi özelliği ve mobil uygulaması sayesinde günümüz şartlarına da uyum sağlamış gibi görünüyor. Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için tasarlanan Canon EOS 750D modelinin öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Günümüz dünyasında kullandığımız tüm mobil cihazların bir kamerası var ve bu kameraların oldukça güçlü özellikleri var. Ne kadar güçlü kameralara sahip olursa olsun bir telefon yerine bir fotoğraf makinesi ile çekim yapmanın farkı gün gibi ortadadır. Bu açıdan Canon EOS 750D hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçıların ilgisini çeken modeller arasında öne çıkan bir makine.

Canon EOS 750D, kullanıcılarına yeni ve benzersiz bir video ve fotoğraf çekim deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu nedenle de onu alternatiflerinden ayıran pek çok farklı özelliğe sahip. Bunlar arasında en öne çıkan ise Wi-Fi özelliği. Çünkü artık hepimiz biliyoruz ki internet olmadan pek çok şey eksik kalıyor. Gelin Canon EOS 750D modelinin öne çıkan özelliklerine yakından bakalım ve hedeflediği deneyimi sunuyor mu görelim.

Her ortama uygun çekim modları:

Canon EOS 750D, DSLR teknolojisine yani özel bir ışık algılama sistemine sahip. Bu sistem sayesinde kullanıcıların karşısına onlarca farklı çekim modu çıkıyor. Temel ve yaratıcı modlar başlığı altında toplanan bu çekim modları sayesinde nasıl bir ortamda çekim yapıyor olursanız olun tam olarak istediğiniz görüntüyü yakalamanız hedefleniyor.

Bu modelin öne çıkan diğer bir özelliği ise hareket ettirilebilen dokunmatik ekranı. 3 inçlik bu ekranı dilediğiniz açıda ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarlama sayesinde dilediğiniz kadrajlamayı çok daha kolay bir şekilde yakalıyor ve istediğiniz görüntüyü tam olarak elde etmiş oluyorsunuz.

Vizörden bakmadan fotoğraf çekmem diyenleri de düşünen Canon EOS 750D, akıllı vizör teknolojisi sunuyor. Vizörden baktığınız zaman 19 farklı AF yani odak noktası ile birlikte ana odak noktanızı çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayrıca vizörden baktığınız zaman çekim bilgilerini de açık bir şekilde görmeniz mümkün. 19 farklı odak noktası, özellikle video çekimlerinde kullanıcıların hiçbir detayı kaçırmamasını sağlıyor.

Geniş ISO ayarı ve hızlı işlemci:

Canon EOS 750D, DIGIC 6 işlemciye sahip. Bunun anlamı, 5 fps’de bile tam çözünürlükte çekimler yapabilmenizdir. Hareketli anlarda çekilen video ve fotoğraflarda istenilen görüntünün doğru bir şekilde işlenmesi ve çözünürlük kaybına uğramaması için böyle bir işlemci olmazsa olmazlardandır.

Bir fotoğraf makinesinin alametifarikası, düşük ışıkta gösterdiği performansta saklıdır. Canon EOS 750D, 25.600'e kadar genişletilebilen 100 - 12.800 ISO aralığına sahip. Bunun anlamı, ışığın oldukça düşük olduğu bir ortamda bile flaş ya da ek ışık kullanmadan harika görüntüler elde edebilirsiniz demektir. Tabi görüntü kalitesinin düşmeyeceğini kimse iddia edemez.

Canon EOS 750D ile çevrimiçi olun:

Normal bir fotoğraf makinesi ile çektiğiniz video ve fotoğrafları paylaşmak için önce bilgisayarınıza aktarır, oradan da diğer platformlara aktarırsınız. Ancak Canon EOS 750D modelinin dahili Wi-Fi ve NFC özelliği sayesinde direkt olarak internete bağlanarak paylaşım yapmanız mümkün.

Canon EOS 750D Wi-Fi özelliğini Canon Camera Connect mobil uygulaması üzerinden kontrol ediyorsunuz. Bu uygulama yalnızca cihazda bulunan dosyaları paylaşmanızı sağlamıyor, aynı zamanda uzaktan çekim imkanı sunuyor. Yani makineyi bir yere yerleştirdikten sonra uygulama üzerinden fotoğraf çekebilir ya da video çekimi yapabilirsiniz.

Sinematik Full HD videolar çekin:

Canon EOS 750D modelinin sahip olduğu DSLR teknolojisi yalnızca zengin fotoğraflar çekmenizi sağlamıyor, aynı zamanda alan derinliği de sağladığı için Full HD görüntü çözünürlük kalitesinde sinematik videolar çekmenizi sağlıyor. Yine DSLR teknolojisi sayesinde video çekimi yaparken de kullanabileceğiniz Film Minyatür Efekti ve benzeri pek çok farklı çekim modu bulunuyor.

Kadraj alanında pek çok hareketli nesne olduğu zaman çekim yapmak zorlaşır. Ancak Canon EOS 750D modelinin sahip olduğu Hibrit CMOS AF III teknolojisi sayesinde nesneler arasında odak yakalamak çok daha kolay. MP4 formatında kaydedilen bu videoların her birinde tam netlik yakaladığınızdan emin olacaksınız.

Canon EOS 750D teknik özellikleri:

22,3 x 14,9 mm CMOS görüntü sensörü

24,7 megapiksel toplam piksel sayısı

EOS entegre toz temizleme sistemi

DIGIC 6 görüntü işlemcisi

EF/EF-S lens yuvası

CMOS sensörlü TTL-CT-SIR odaklama

Otomatik seçimde 19 nokta AF

AI Focus, tek Çekim, AI Servo modları

10 metreye kadar odak

25600 değerine kadar genişletilebilir ISO

30-1/4000 saniye enstantane hızı

Görüntü sensörü ile otomatik beyaz dengesi

Pentamirror akıllı vizör

3:2 Clear View II TFT değişken açılı dokunmatik ekran

'12 yerleşik flaş

RAW + JPEG eşzamanlı kayıt

29 dakika 59 saniye maksimum video uzunluğu

13 Özel İşlev

SD, SDHC ya da SDXC kartı ile depolama

LP-E17 Li-iyon pil

Kullanıcılarına yeni ve benzersiz bir video ve fotoğraf çekim deneyimi sunmayı hedefleyen Canon EOS 750D hakkında bilmeniz gerekenleri ve öne çıkan özelliklerini anlattık. Bu model hakkındaki düşüncelerinizi ve kullanıcı deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca ürünü daha yakından incelemek ve satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.