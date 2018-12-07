Capcom’dan Yeni Devil May Cry 5’in İlk Fragmanı Geldi

Devil May Cry serisinin yeni oyunu ilk olarak ağustos ayında gözükmüştü. Şimdi elimizde oyunun bir de fragmanı var.

Devil May Cry, sadece tuşlara basıp bir şeyler dövmek isteyenlerin de, hikayeyi takip edip o hikayede ilerlemeyi sevenlerin de tercih edeceği oyunlardan. Capcom, serinin yeni oyununa dair bir video yayınladı.

Yeni oyunda üç farklı karakteri oynayacağız. Bu karakterlerin özellikleri ve dövüş şekilleri ise birbirlerinden çok farklı. Fragmanda hem bu karakterlerin dövüş şekillerini, hem bölüm sonu canavarlarını hem de etrafı nasıl kırıp dökebileceğimizi öğreniyoruz..

Fragman özel olarak hazırlanmış bir video şeklinde değil, oyun içi videosu şeklinde hazırlanmış. Fragmanda gördüğümüz şeyler oyunun başlangıç seviyelerinden.

8 Aralık’ta Xbox One için demosu yayınlanacak olan Devil May Cry 5, 8 Mart’ta tam sürümüyle yayınlanacak. Oyun PG 18 olacak.