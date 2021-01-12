Kasım ayında büyük bir siber saldırıya maruz kalan oyun devi Capcom, saldırıdan etkilenmiş olabilecek kişilerin yeni sayısını açıkladı. Şirket, 16.406 kişinin kesin olarak etkilendiğini belirtirken toplam sayının 390 bin olabileceğini belirtti.

Oyun dünyasının dev isimlerinden birisi olan Capcom, kasım ayının başlarında büyük bir siber saldırıyla karşı karşıya gelmişti. Saldırganların Japonya merkezli şirketten gizli bilgilerin paylaşılmaması için 11 milyon dolar değerince Bitcoin talep ettikleri söylenmişti. Bir güvenlik araştırmacısının açıklamalarına göre saldırganlar, yaklaşık 2.000 Capcom sunucusunu ele geçirmişlerdi.

Bugünse Capcom'dan bu dev saldırıya karşı yeni bir açıklama geldi. Saldırıda binlerce kullanıcının ve eski çalışanın özel bilgilerinin çalındığı bilinirken Capcom, bu konuya ilişkin net bir sayı verdi. Şirket, yaptıkları incelemeler sonucunda 16.406 kişinin kişisel bilgilerinin kesinlikle çalınmış olduğunu açıkladı.

16.406 kişi kesin bir şekilde etkilendi:

Kişisel bilgilerinin kesin bir şekilde çalındığı açıklanan 16.406 kişinin 3.248'i iş ortağı, 3.994'ü çalışan ve 9.164'ü eski çalışanlardı. Bu kişilerin çalınan bilgileri arasında isimleri, adresleri ve iletişim bilgileri yer alıyordu. Bunun dışında saldırganlar, şirketin satış raporlarını, finansal bilgilerini, oyun geliştirme belgelerini ve çok daha fazlasını ele geçirmeyi başardı.

Capcom, saldırıda etkilenen kişilerin kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmediğini savundu. Şirket, buna gerekçe olarak çevrimiçi işlemlere üçüncü taraf bir sağlayıcının baktığını belirtti. Şirketten çalınan kişisel bilgilerin ve belgelerin çoğu internet üzerinde aktif olarak dolaşmaya devam ediyor.

Toplam etkilenen sayısı 390 bin olabilir:

Capcom'un yeni açıklaması yalnızca bununla sınırlı değil. Şirket, bilgileri ele geçirilmiş olabilecek müşteri, iş ortağı ve diğer harici tarafların maksimum sayılarının yaklaşık 390.000 kişi olduğunu açıkladı. Şirket tarafından konuya dair daha önce yapılan açıklamada bu sayı 350.000'di.

Son olarak Capcom, bugünkü açıklamasında potansiyel olarak etkilenen müşterilerine ve birçok paydaşına herhangi bir sorun veya endişeden dolayı en içten şekilde özür dilediğini belirtti. Capcom'un siber saldırıya uğradığı haberleri ilk çıktığında şirketten 1 TB boyutunda verinin çalındığı aktarılıyordu.