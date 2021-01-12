TUSAŞ, Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun prototipine ait ateşleme ve çalıştırma testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Şirket, geliştirmekte olduğu motoru Türkiye'nin ilk genel amaçlı yerli helikopteri Gökbey'e entegre edecek.

Savunma sanayii sektörünün önemli temsilcilerinden TUSAŞ, yine göğsümüzü kabartacak bir işe imza attı. Bir süredir geliştirilmekte olan ilk yerli helikopterin çalışmasını sağlayacak "TS4" isimli prototip motorun ateşleme ve çalıştırma testlerini başarıyla tamamlayan TUSAŞ Motor Sanayii, testler sırasında motorun sınırlarını da zorladı. TUSAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, önemli bir aşamanın başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Türkiye'nin ilk helikopter motoruna "TEI-TS1400" ismi veriliyor. 8 Mart 2017 tarihinde resmen başlayan projeyle ilgili sıkı bir çalışma yürüten TUSAŞ, 6 Ocak'ta gerçekleştirdiği son testle de önemli bir aşamayı tamamlamış oldu. TUSAŞ, motorla ilgili tüm çalışmaları tamamladıktan sonra bu motorun Gökbey olarak isimlendirilen genel amaçlı helikoptere entegre edilmesini sağlayacak.

İşte Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamalarda, TEI-TS1400'ün ilk prototipinin, 5 Aralık 2020 tarihinde teslim edildiği ifade edildi. Bu ilk prototipe TS3 ismini veren mühendisler, yaptıkları çalışmalarla da TS3'ün ikizi olan TS4'ü hazır hale getirdiler. İşte 6 Ocak 2021 tarihinde de bu prototip motorun ateşleme ve çalıştırma testleri, başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu.

Karşınızda, Türkiye'nin ilk yerli helikopteri Gökbey

Gökbey projesi, ilk kez 15 Haziran 2010 tarihinden beri hayatımızın içerisinde. Genel amaçlı bir helikopter olarak tasarlanan Gökbey, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra sivil havacılıkta da kullanılabilecek bir ürün olacak. TUSAŞ ise iştiraklerinden bir tanesi olan TUSAŞ Motor Sanayii aracılığıyla Gökbey'in milli bir motora sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Projenin ne zaman tamamlanacağı, şu an için tam manasıyla bilinmiyor.