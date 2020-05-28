Serinin 6. çevrimiçi etkinliği olacak Career Talks 6, Doç.Dr. Şadi Evren Şeker'in katılımıyla 30 Mayıs Cumartesi günü 21:00'da gerçekleşecek. Etkinlikte birbirinden önemli konular katılımcılarla birlikte değerlendirilecek.

İstanbul’daki üniversitelerin bilişim odaklı kulüplerini tek bir çatı altında toplamayı amaçlayan İstanbul Bilişim Topluluğu, şu ana kadar 21 farklı üniversiteden 28 kulübü bünyesine katarak hatırı sayılır bir çalışma grubu ve kitle oluşturmuş durumda.

Salgın nedeniyle evde kaldığımız şu günlerde çevrimiçi etkinliklerin daha da önemli hale geldiğinin farkında olan topluluk, Career Talks adlı çevrimiçi etkinlik serisi ile kariyerine başlamış ya da başlamaya hazırlanan herkesi bir araya getiriyor.

30 Mayıs Cumartesi günü yine çevrimiçi olarak gerçekleşecek Career Talks #6, Şadi Evren Şeker’i konuk edecek ve ‘veri bilimi’, ‘startuplar ve ‘kariyer tavsiyeleri’ konularında konuşmalara sahne olacak.

İstanbul Bilişim Topluluğu YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak etkinlik, yukarıda da bahsettiğimiz gibi 30 Mayıs Cumartesi günü, saat 21:00’de başlayacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilir, ayrıca YouTube kanalına buradan ulaşarak etkinlik için hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.