Caviar, 1 Milyon TL'yi Aşan 'Ağaç' Temalı iPad Pro Tanıttı

Ultra lüks ve bir o kadar da pahalı Apple cihazları tasarlamasıyla bilinen Caviar, yeni ultra lüks Apple tasarımlarını tanıttı. Elma ağacı temalı olan bu tasarımların arasında bir de fiyatıyla adeta yürek burkan, insanın içine sıkıntı düşüren ve bu gibi birçok hadiseyi insanın içerisinde uyandırabilecek bir iPad Pro modeli de yer aldı. iPad Pro'nun fiyatı, TL cinsiyle 1 milyon TL'yi aşıyor.

Eğer Apple cihazlarının sıkı takipçisiyseniz, Caviar markasını da illaki duymuşsunuzdur. Bir Rus kuruluşu olan Caviar, isminin hakkını verecek cinsten inanılmaz pahalı ve aynı oranda 'lüks' Apple cihazları üretmesiyle biliniyor. Apple'ın iPad ve iPhone modellerini ilginç tasarımlarla yeniden üreten Caviar, ürettiği cihazlarının tasarımlarının yanı sıra piyasaya sürdüğü bu cihazlara verdiği inanılmaz yüksek fiyat etiketleriyle de sürekli gündeme geliyor.

Bugün de Caviar'ın akıl sağlığımızla oynadığı, dudağımızı uçuklattığı ve bu gibi etkilere istemsizce maruz bıraktığı fiyat etiketiyle yeni serisini tanıttı. Elma Ağacı temalı olan ve altın detaylarla süslenen yeni serinin en çok dikkat çeken modeli ise iPad Pro modeli oldu. Zira az önce bahsettiğimiz, fiyatıyla insanın ayarlarıyla oynayan cihaz, Caviar'ın elma ağacı odunuyla süslenen iPad Pro modeli.

185.000 dolarlık (1.375.418 TL) bir iPad Pro satın alır mısınız?

Caviar, yeni koleksiyonunda 8.190 dolarlık (60.888 TL) iPhone 12 Pro 'Diamond Apple', 6.080 dolarlık (45.201 TL) iPhone 12 Pro 'Golden Apple' ve üç iPad Pro modeline yer verdi. Eğer "Bir telefona 45 bin TL verilir mi kardeşim siz kafayı mı yediniz?" diyenlerdenseniz, daha hiçbir şey görmediniz. Zira Caviar'ın tanıttığı elma ağacı odunuyla süslenmiş iPad Pro modeli, eşi benzeri görülmemiş bir fiyata satılıyor.

Koleksiyondaki en pahalı cihaz, 185.000 dolar (1 milyon 375 bin 418 TL) değerindeki iPad Pro. Fiyatı görünce "O paraya şunu şunu alırım" dediğinizi duyar gibiyiz, haklısınız da. Zira bizce de bir tablete yalnızca elma ağacından yapıldı ve birkaç altın parçayla süslendi diye 1 milyon TL para vermek akıl kârı bir iş değil. Tabii parayı sokaktan buluyorsanız veya para basıyorsanız işler değişebilir.