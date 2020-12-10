Caviar, iPhone 4 Tasarımlı iPhone 12 Pro Modellerini Duyurdu

Rus lüks telefon ve aksesuar üreticisi Caviar, iPhone 4'ün tasarımını referans alan titanyum-altın gövdeye sahip iPhone 12 Pro modellerini duyurdu. Üstelik bu özel tasarım iPhone 12 Pro modellerinde Steve Jobs'un balıkçı yaka kazağından bir parça da bulunuyor.

Daha önce pek çok popüler akıllı telefon modeli için lüks, özelleştirilmiş versiyonlar tasarlayarak satışa sunan Rus lüks telefon ve aksesuar şirketi Caviar, yeni iPhone 12 Pro modellerini satışa sundu.

Apple’ın efsanevi kurucusu ve CEO’su Steve Jobs tarafından tanıtılan son iPhone modeli olan iPhone 4’ün 10. yılına ithafen tasarlanan iPhone 12 Pro Jobs 4, hem iPhone 4 hem de Steve Jobs’tan izler taşıyor.

iPhone 4 tasarımlı iPhone 12 Pro’nun üstünde Steve Jobs’un kazağından bir parça da bulunuyor

Siyah ve beyaz olmak üzere iki ayrı renge sahip olan iPhone 12 Pro Jobs 4’ün siyah renk seçeneği, karartılmış titanyum gövdeye ve 18 ayar altından Apple logosuna sahip. Ayrıca model isminin altında Steve Jobs’un imzası ile “Farklı düşünün” sözünün yanı sıra Apple logosunun üstünde Steve Jobs’un ikonik balıkçı yaka kazağından bir parça bulunuyor.

Beyaz renkli iPhone 12 Pro Jobs 4 ise emaye kaplı kompozit G10'dan gövdeye, 925 ayar gümüşten bir Apple logosunun yanı sıra yine model isminin altında Steve Jobs’un imzası ile “Farklı düşünün” sözü ve Apple logosunun üstünde Steve Jobs’un balıkçı yaka kazağından bir parçaya sahip.

iPhone 12 Pro Jobs 4’ün beyaz versiyonu 7.060 dolardan (yaklaşık 55.536 TL + vergiler) başlayıp 8.290 doları (yaklaşık 65.212 TL + vergiler) bulan fiyat etiketine sahipken; iPhone 12 Pro Jobs 4’ün altın detaylı siyah versiyonu 8.910 dolardan (yaklaşık 70.089 TL + vergiler) başlayıp 10.140 dolara (yaklaşık 79.755 TL + vergiler) çıkan fiyat etiketine sahip.