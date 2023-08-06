Orta Avrupa’da bulunan en ilgi çekici ülkelerden bir tanesi olan Çek Cumhuriyeti ya da yeni adıyla Çekya, küçük ve denize kıyısı olmayan bir ülke olmasına rağmen pek çok turistin ilk tercihi oluyor. Gelin Çek Cumhuriyeti hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgilere yakından bakalım.

Avrupa’da yüzlerce yıldır yaşanan savaşlar nedeniyle bölgedeki ülkelerin adı sık sık değişir. Bunlardan bir tanesi de Çek Cumhuriyeti. Uzun yıllar adı Çekoslovakya olan ülke adını Çek Cumhuriyeti, daha sonra ise Çekya olarak güncelledi. Çek Cumhuriyeti ilginç bir ülke çünkü küçük, Orta Avrupa’da yer alıyor ve denizi kıyısı bile yok ama buna rağmen turistlerin gözbebeği bir yer.

Çek Cumhuriyeti denilince elbette hepimizin aklına Prag geliyor çünkü bu şehir hem başkent hem de ülkenin en büyük kenti. Tabii ülke yalnızca başkentten oluşmuyor. Meraklı bir gezgin için ülkenin her şehri, keşfedilmeyi bekleyen sayısız doğal ve kültürel güzellikle dolu. Yani turistlerin burayı neden bu kadar sevdiği az çok anlaşılıyor. Gelin Çek Cumhuriyeti hakkındaki ilginç bilgilere yakından bakalım ve bu ülkeyi biraz daha yakından tanıyalım.

Çek Cumhuriyeti (Çekya) hakkında bilgiler:

Çek Cumhuriyeti adı neden değişti diye soruyorsanız basit bir cevabı var.

Ülkede kafanızı nereye çevirseniz bir kale ile karşılaşıyorsunuz.

Sokakta gezerken asla tedirgin olmanıza gerek yok.

Dünyanın en dar sokağı Çek Cumhuriyeti’nde.

Gitmeden önce biraz Çekçe öğreneyim derseniz, hiç bulaşmayın deriz.

Çek Cumhuriyeti’nde yaşamak istiyorsanız ilk tercihiniz Prag olmasın.

Ülkenin en eski geleneklerinden bir tanesi mantar toplamak.

Ülkenin spor alışkanlıkları biraz farklı.

Çek Cumhuriyeti’nin yemek kültürü yok desek yanlış olmaz.

Çek Cumhuriyeti adı neden değişti diye soruyorsanız basit bir cevabı var:

5. yüzyılda Orta Avrupa’ya göç etmiş bir Slav kavmi olan Çekler, 9. yüzyılda kendi krallıklarını kurdu. Bohemya adı verilen bu devlet yüzlerce yıl boyunca pek çok farklı imparatorluğun himayesinde yaşadı. Birinci Dünya Savaşı sonrası ise birden fazla ülke birleşerek Çekoslovakya halini aldı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Çekoslovakya’nın bir parçası olan Slovakya önce ayrıldı, sonra yeniden birleşti. 1993 yılında ülkeler kesin olarak ayrıldı ve Çek Cumhuriyeti kuruldu. 2016 yılında ise ülkenin adı Czechia yani Çekya olarak değiştirildi. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu isim değişikliğinin nedeni, ismin her dile daha kolay telaffuz edilmesini sağlamak. İnsan daha büyük bir siyasi kriz falan bekliyor değil mi?

Ülkede kafanızı nereye çevirseniz bir kale ile karşılaşıyorsunuz:

Çek Cumhuriyeti, Avrupa’nın en çok kaleye sahip ülkelerinden bir tanesi. Ülkede 2 binden fazla tarihi kale bulunuyor. Orlik Kalesi, Hluboka kalesi ve Karlstejn Kalesi bunlar arasında en ünlüleri olsa da Prag Kalesi dünya çapında bir rekoru elinde bulunduruyor. Bugün hükümet binası olarak kullanılan Prag Kalesi tam 70 bin metrekarelik alanı ile dünyanın en büyük kalesi olma unvanını taşıyor. Kale, Bohemya Krallığı döneminden kalma bir yapı.

Sokakta gezerken asla tedirgin olmanıza gerek yok:

Kabul edelim bir Orta Avrupa ülkesinde dolaşırken ufaktan cepleri yoklar, biri bir şey yürüttü mü diye tedirgin oluruz. Çek Cumhuriyeti’nde geziyorsanız böyle bir tedirginlik yaşamanıza gerek yok çünkü burası dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. Küresel Barış Endeksi’nin 2021 yılı rakamlarına göre Çek Cumhuriyeti dünyanın en güvenli 9. ülkesidir. Tabii ülkede sığınmacı da yok, rahatlar.

Dünyanın en dar sokağı Çek Cumhuriyeti’nde:

Tabii Mardin’in ara sokaklarını hiç gezdiler mi bilmiyoruz ama Çek Cumhuriyeti’nin başkenti olan Prag, dünyanın en dar sokağına sahip. 10 metrelik bu sokağın genişliği yalnızca 50 cm. Bugün bu geçit bir restoranın giriş merdiveni olarak kullanılıyor. Sokak o kadar dar ki bir ışık konulmuş. Sokağa girecek kişi ışık düğmesine basarak diğer taraftan birinin geçmemesi gerektiği sinyalini veriyor ve öyle sokağa giriyor. Yanlışlıkla biriyle karşı karşıya gelseniz, yol verecek kadar bile alan yok. Geniş omuzlu kardeşlerimiz girmeden önce bir kere daha düşünsün.

Gitmeden önce biraz Çekçe öğreneyim derseniz, hiç bulaşmayın deriz:

Çek Cumhuriyeti’nin resmi dili Çekçedir. Dünyada 12 milyon kişi tarafından konuşulan bu dil, dünyanın en zor dillerinden biri olarak kabul ediliyor. Bunu biz değil, diplomatlara yabancı dil öğretmekle görevli olan Amerika Birleşik Devletleri Dış Servis Enstitüsü eğitmenleri söylüyor. Rusça ya da Lehçe biliyorsanız işiniz biraz daha kolay ancak yapı olarak İngilizce ile kıyaslayacak olursak Çekçe öğrendim demek için kırk fırın ekmek yemeniz gerekiyor.

Çek Cumhuriyeti’nde yaşamak istiyorsanız ilk tercihiniz Prag olmasın:

Elbette bir turist olarak Çek Cumhuriyeti’ne gidecekseniz mutlaka başkent Prag’a gider ve orada gezersiniz. Ancak tahmin edileceği gibi bir turizm kenti olan Prag, yalnızca ülkenin değil dünyanın da en pahalı kentlerinden bir tanesi. Amacınız bu ülkeye taşınmak ve yaşamak ise tercihiniz Havirov olmalı. Yaşama maliyetinin aylık yaklaşık 750 dolar olduğu Havirov, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuş ülkenin en genç kentlerinden bir tanesi.

Ülkenin en eski geleneklerinden bir tanesi mantar toplamak:

Çek Cumhuriyeti tam bir mantar cenneti. Ülkede tam 35 çeşit yenilebilir mantar türü yetişiyor. Öyle ki şöyle biraz yürüyüş yapayım diye bir parka gitseniz bile sağda solda leziz mantarlar ile karşılaşabilirsiniz. Hatta bu bir gelenek kabul edilir. Yoksulların eti olarak adlandırılan mantar, Çek aileler tarafından toplanır ve pek çok farklı yemekte kullanılır. Tabii yanlış yönlendirmeyelim, yenebilir olanların yanı sıra sayısız zehirli mantar da var. Bilen biri ile değilseniz riske girmeyin.

Ülkenin spor alışkanlıkları biraz farklı:

Dünyanın en popüler sporları olan futbol ve basketbol, Çekler arasında pek de popüler değil. Peki ne izliyor bu insanlar derseniz, cevap buz hokeyi. 1908 yılında Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'na katılan Çek Cumhuriyeti’nin hem başarılı bir buz hokeyi takımı var hem de bu spor halk tarafından çok seviliyor. Ülkede en çok sevilen diğer bir spor ise tenis. Prag Açık Tenis Turnuvası dünyanın en çok izlenen etkinliklerinden bir tanesi. Ülkeden dünya çapında ünlü pek çok kadın ve erkek tenisçi çıktı.

Çek Cumhuriyeti’nin yemek kültürü yok desek yanlış olmaz:

Tabii ki her ülkenin kendine özgü bazı yemek gelenekleri vardır ancak Çek Cumhuriyeti’ne gidip de mutlaka yemeniz gereken özel bir yemek yok desek yanlış olmaz. Çekler Vepřo Knedlo Zelo dedikleri domuz eti, mantı ve lahana turşusundan oluşan bir tür menüden bahsederler. Çek Cumhuriyeti’nin dünyanın en çok bira içilen ülkesi olduğunu düşünürsek zannederiz yemekten ziyade içki yanında bir şeyler atıştırmayı tercih ediyorlar.

Orta Avrupa’nın en çok turist çeken ülkelerinden bir tanesi olan Çekya yani Çek Cumhuriyeti hakkında bazılarını ilk kez duyduğunuz sıra dışı bilgilerden bahsettik. Pek de bir özelliği olmayan bu ülkenin dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri olması gerçek bir pazarlama başarısı.