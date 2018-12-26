Cep Telefonu Bağımlılığından Kurtulmanın Yolu Var

İnsanlar gün geçtikçe daha fazla zamanlarını telefonlarına ayırıyorlar. Durumun geldiği noktada, işi telefondan para kazanmak olan teknoloji devleri bile endişeli.

Bazı istatistiklere göre bir günün yüzde 10’unu telefonlarımıza bakarak geçiriyoruz. Google ve Apple da insanların telefonlarını sağlıklı kullanabilmesi için yeni yollar arıyor.

Hem Apple hem de Google, telefona harcanan zamanı gösteren uygulamalar yayınladı: Screen Time (ekran süresi) ve Digital Wellbeing (Dijital Sağlık). Bu araçlar sayesinde cihazda bulunan uygulamalara harcanan zaman ve cihazın kullanım sıklığı bilgisine ulaşmak mümkün.

Google’ın Londra’da yaşayan yazılım mühendislerinden Rose La Praire, yeni uygulamanın geliştirilmesinde de rol almış bir yazılımcı. La Priaire yaptığı açıklamada, "İşin bir kısmı eleştirel olmadan, şu iyidir ya da bu kötüdür demeden bir değerlendirme yapmaktı. Bazı insanları için bu verileri görmek yeterli oluyor. Telefonlarında ne kadar çok zaman geçirdiklerini gösteren bir uyarı oluyor" ifadelerini kullanıyor. Google’ın iş modeli reklam göstermeye dayanıyor. Reklam gösterebilmek için de insanların telefona bakmasını sağlaması gerekiyor. La Praire bu durumu, "Bizim önemsediğimiz şey kullanıcılarımızın iyi bir deneyim yaşaması. İnsanlar cihazlarını farklı bir şekilde kullanmak isteyebilir ve biz cidden buna yardımcı olmak istiyoruz" şeklinde açıklıyor. Yani Google’ın amacı telefonlarınızı kaldırıp kenara atmanız değil. Kaliteli ve verimli kullanmanız şirketin amacı.

Bazı firmalar ise sorunu daha küçük ekranlı telefonlarla çözebileceklerine inanıyor. Teknoloji uzmanı Ben Wood, konunun irade gücünde bittiğine inanıyor.

Catherine Price adlı yazar, bebeğinin kendisine, kendisinin ise akıllı telefonuna baktığını fark ettiği anda buna bir dur demeye karar verdi. Hatta konu üstüne bir de kitap yazdı. Kitabın adı “Telefonunuzdan Nasıl Ayrılırsınız?” oldu.

Price motivasyonunu, çocuğuna insan ilişkisi konusunda doğru bir izlenim vermek ve böyle zaman geçirmeyi istememek olarak açıklıyor. Onun da amacı telefonlardan tamamen uzaklaşmak değil. Telefonları sağlıklı kullanmak ve “Telefonunuzla arkadaş olmak.”

Price’ın kitabında yer alan 30 günlük eylem planından bazı tavsiyeler ise şöyle: