Dünyaca Ünlü 16 Yıldız, 'Mükemmel Kadın'ı Oluşturdu

Daily Mail ile Transform Hospital Group isimli estetik merkezi, tüketicilerin taleplerini derleyerek insanların "mükemmel kadın" imajını oluşturdu. Buna göre dünyaca ünlü 16 kadına ait uzuvları birleştiren Daily Mail editörleri, ortaya ilginç bir çıkarma çalışmış oldular.

İngiltere'nin en popüler gazetelerinden bir tanesi olan Daily Mail, estetik operasyonlarla ilgilenen bir işletme olan Transform Hospital Group ile bir iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında estetik operasyon geçirmek isteyen insanların en çok talep ettikleri şeyleri derleyen Transform Hospital Group, bu derlemeyi Daily Mail'e iletti. Daily Mail de bu talepleri taşıyan dünyaca ünlü kadınları inceleyerek, karma bir kadın oluşturdu. Oluşturulan görüntü, "mükemmel kadın" tabirini gözler önüne seriyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların güzellik anlayışları da değişti. Öyle ki artık, mühendislik hesaplamalarıyla güzellik algısı oluşturuluyor, insanlar buna göre değişmek istiyorlar. İşte Transform Hospital Group ile Daily Mail arasındaki iş birliği de bu hesaplamaların ve tüketici taleplerinin bir araya gelmesinden oluşuyor.

İşte mükemmel kadın tabirinin karşılığı

Saçlar: Lily James

Kaşlar: Holly Willoughby

Kulaklar: Anne Hathaway

Gözler: Beyonce

Elmacık kemikleri: Cara Delevigne

Burun: Jennifer Lawrance

Dudak: Angelina Jolie

Çene: Cameron Diaz

Boyun: Margot Robbie

Göğüsler: Rosie Huntington-Whiteley

Bel: Jennifer Aniston

Kalça: Jennifer Lopez

Eller: Gwyneth Paltrow

Bacaklar: Victoria Beckham

Ayak Bilekleri: Emma Watson

Ayaklar: Scarlett Johansson

Oluşturulan mükemmel kadın görüntüsü, dünyaca ünlü 16 yıldızın uzuvlarından oluşuyor. Örneğin; yukarıda gördüğünüz fotoğrafın bacak bölümünde üç kişiye ait uzuvlar yer alıyor. Bu bağlamda bacaklar Victoria Beckham, ayaklar Scarlett Johansson ve ayak bilekleri ise Emma Watson'a ait. Peki bu güzellik timsali bu kadının neresinde, hangi ünlüye ait uzuv bulunuyor?

Güzellik ve dünyaca ünlü olmak tabirleri bir araya geldiğinde akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi, hiç şüphesiz Angelina Jolie. Yapılan çalışmaya göre mükemmel kadının dudaklarının, Angelina Jolie'ninkiler gibi olması gerekiyor. Ayrıca gözler Beyonce, kulaklar Anne Hathaway, çene Cameron Diaz, saçlar Lily James, elmacık kemikleri Cara Delevigne, kaşlar Holly Willoughby ve burun da güzel oyuncu Jennifer Lawrence gibi olduğunda, ideal güzellik kavramı tamamlanmış oluyor.

"Mükemmel kadın" imajının gövdesi, 5 farklı kadına ait. Bu bağlamda Rosie Huntington-Whiteley göğüsleri, Jennifer Aniston beli, Margot Robbie boynu, Gwyneth Paltrow elleri ve Jennifer Lopez de kalçası ile mükemmel kadın imajının gövdesini oluşturdular. Peki siz bu kadını nasıl buldunuz? Oluşturulan görüntü, "mükemmel kadın"ın imajını gerçekten de oluşturuyor mu? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.