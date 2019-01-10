11 Ocak'ta son bulacak olan CES 2019'da karşımıza çıkan birbirinden havalı araçları sizler için listeliyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da CES fuarında yeni nesil birçok otomobil ve araçla karşılaştık. Yeni dönemde piyasaya çıkacak olan araçlarının konsept versiyonlarını gösteren BMW, Audi ve Mercedes-Benz gibi firmaların tabuları yıkan modelleri büyük ilgi çekti. İşte sizin için seçtiğimiz en havalı 10 araç...

Nissan IMx

Ne zaman sürebilirsiniz: Nissan henüz resmi bir tarih açıklamadı ama 2020 yılında piyasada olması bekleniyor.

Nissan Leaf Nismo RC

Ne zaman sürebilirsiniz: Muhtemelen hiçbir zaman. Nissan, bu modelin sadece 6 adet üretileceğini açıkladı.

Audi E-tron

Ne zaman sürebilirsiniz: Araç Nisan - Haziran arası bir tarihte müşterilerin beğenisine sunulacak.

Byton M-Byte

Ne zaman sürebilirsiniz: Bu sene itibarı ile Çin'de, 2020 yılında ise ABD ve Avrupa'da piyasada olacak.

Furrion Adonis

Ne zaman sürebilirsiniz: Furion, bu canavar yatla ilgili henüz bir tarih açıklamadı.

Bell Nexus

Ne zaman binebilirsiniz: Henüz herhangi bir ülkeyle anlaşma yapılmadı ama 2020'nin ortasında birkaç büyük şehirde uçuşlara başlanabilir.

Mercedes-Benz Vision Urbanetic

Ne zaman sürebilirsiniz: Bu fütüristik araç için herhangi bir tarih açıklanmadı. Muhtemelen yakın gelecekte satışa çıkmayacak.

Electrafly

Ne zaman sürebilirsiniz: Kişisel uçuşlar için yakın gelecek uygun değil ama 2021 yılında satışlara başlanabilir.

BMW iNext

Ne zaman sürebilirsiniz: Muhtemelen tasarım bir miktar değişecek ancak 2021 yılında piyasada olması bekleniyor.

Karma Revero

Ne zaman sürebilirsiniz: An itibarı ile ABD'de 130.000 dolara satın alınabiliyor.