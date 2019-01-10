Her yıl olduğu gibi bu yıl da CES fuarında yeni nesil birçok otomobil ve araçla karşılaştık. Yeni dönemde piyasaya çıkacak olan araçlarının konsept versiyonlarını gösteren BMW, Audi ve Mercedes-Benz gibi firmaların tabuları yıkan modelleri büyük ilgi çekti. İşte sizin için seçtiğimiz en havalı 10 araç...
Nissan IMx
Ne zaman sürebilirsiniz: Nissan henüz resmi bir tarih açıklamadı ama 2020 yılında piyasada olması bekleniyor.
Nissan Leaf Nismo RC
Ne zaman sürebilirsiniz: Muhtemelen hiçbir zaman. Nissan, bu modelin sadece 6 adet üretileceğini açıkladı.
Audi E-tron
Ne zaman sürebilirsiniz: Araç Nisan - Haziran arası bir tarihte müşterilerin beğenisine sunulacak.
Byton M-Byte
Ne zaman sürebilirsiniz: Bu sene itibarı ile Çin'de, 2020 yılında ise ABD ve Avrupa'da piyasada olacak.
Furrion Adonis
Ne zaman sürebilirsiniz: Furion, bu canavar yatla ilgili henüz bir tarih açıklamadı.
Bell Nexus
Ne zaman binebilirsiniz: Henüz herhangi bir ülkeyle anlaşma yapılmadı ama 2020'nin ortasında birkaç büyük şehirde uçuşlara başlanabilir.
Mercedes-Benz Vision Urbanetic
Ne zaman sürebilirsiniz: Bu fütüristik araç için herhangi bir tarih açıklanmadı. Muhtemelen yakın gelecekte satışa çıkmayacak.
Electrafly
Ne zaman sürebilirsiniz: Kişisel uçuşlar için yakın gelecek uygun değil ama 2021 yılında satışlara başlanabilir.
BMW iNext
Ne zaman sürebilirsiniz: Muhtemelen tasarım bir miktar değişecek ancak 2021 yılında piyasada olması bekleniyor.
Karma Revero
Ne zaman sürebilirsiniz: An itibarı ile ABD'de 130.000 dolara satın alınabiliyor.