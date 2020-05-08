Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Maske ve Eldiven Uyarısı

Koronavirüsle mücadelenin son hızla sürdüğü ülkemizde yetkililer her geçen gün vatandaşlara yeni uyarılar yapmaya devam ediyor. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir videoyla maske ve eldiven kullanımı ve bunların çöpe nasıl atılacağıyla ilgili önemli bir hatırlatma yaptı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yaklaşık 2 aydır ülkemizde de gündem hâline gelmiş durumda. Yetkililer tarafından yapılan uyarılar, pek çok alanda yeniden düzenlemeler getiren kurallar ve vatandaşların aldığı önlemlerle etkisiz hâle getirilmeye çalışılan virüs salgını, henüz tamamen bitmiş değil. Uzmanların yaptığı tedavi ve aşı çalışmalarının yanında kişilerin alacağı önlemlerin büyük önem taşıdığı biliniyor.

Bir süredir devam eden kalabalık alanlar, eczaneler, toplu taşıma araçları ve marketler gibi insan sirkülasyonunun fazla olduğu yerlerde getirilen maske takma zorunluluğunun, virüsün yayılımının bir noktada kesilmesi adına çok büyük önem taşıdığı biliniyor. Maskenin yanı sıra pek çok vatandaş, kendini korumak için tek kullanımlık eldivenleri tercih ediyor. Bu iki önlem her ne kadar etkili olsa da maske ve eldivenler, tıbbi atıkların çoğalmasına neden olmuş durumda.

Maske ve eldivenler en az 72 saat bekletilmeli:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konunun önemine dikkat çekmek ve vatandaşlara uyarıda bulunmak için bugün çeşitli sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı. Yayınlanan videoda koronavirüs salgını süresince kullanılan maske ve eldivenlerin en az 72 saat boyunca çift poşet içerisinde bekletildikten sonra çöpe atılması gerektiğinin altı çizildi. Videoda bu atıkların kesinlikle doğaya bırakılmaması gerektiği de vurgulandı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabında "#72saatbeklet" etiketiyle yapılan paylaşımda “Güzel günler yakında… Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar korona virüsle mücadelemize engel olmasın” ifadelerine yer verildi. Bunlara ek olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yine Twitter hesabından güncel koronavirüs verilerini paylaşarak can kaybının bugün 48’e düştüğünü aktardı. Koca’nın paylaştığı tabloya göre 8 Mayıs için vaka sayısı 1.848'ken bugün iyileşen hasta sayısı 3.412.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı videolu paylaşım: