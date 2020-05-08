Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Aşı Candır

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir paylaşım yaptı. Prof. Dr. Azap, paylaşımıyla hastalıkların yeryüzünden silinmesinde aşının önemine dikkat çekti.

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve milyonlarca insan salgından etkilenirken yüz binlercesi hayatını kaybetti. Herkes koronavirüs aşısı üzerine çalışan uzmanlardan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Aşının bulunması, salgından kurtulmak ve ölümleri engellemek için en önemli adımlardan biri olacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, bugün sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaparak aşının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Azap, 3 bin yıldan daha uzun süre insanlığı etkileyen çiçek hastalığının, bir aşı sayesinde yeryüzünden silindiğini belirtti.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden aşının önemine dikkat çeken paylaşım

Prof. Dr. Azap, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün insanlığın sağlık alanında elde ettiği en büyük başarının yıl dönümü. Aşı sayesinde çiçek hastalığının dünya üzerinden yok edilişinin 40. yılı. Şimdi tamamen unuttuğumuz hastalık sadece 20. yüzyılda 300 milyon ölüme, bundan çok daha fazla sakatlığa neden olmuştu. Aşı candır!" dedi.

Son yıllarda aşı kullanma tereddüdü ve aşı karşıtlığı tüm dünyada yüksek sesle tartışılan bir konu haline gelmişti. Türkiye'de de aşı tartışmaları bir dönem gündemde yer almıştı. Konuya ilişkin birbirinden farklı görüşler sıklıkla karşımıza çıkarken uzmanların aşıların uygulanması konusunda verdiği mücadele de devam ediyor.

Aşı, koronavirüsle mücadelede önemli bir silah olacak. Bazı ülkeler, ürettikleri aşıların klinik testlerine başlarken, insanlık aşıyla birlikte salgının sona ermesini umut ediyor. Bu nedenle Prof. Dr. Azap'ın yaptığı aşı paylaşımı büyük önem taşıyor.