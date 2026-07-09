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Geçtiğimiz Ay Erişim Engeli Getirilen Change.org Yeniden Erişime Açıldı

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19 Haziran tarihinde Türkiye'de erişim engeli getirilen Change.org an itibarıyla yeniden erişilebilir durumda.

Geçtiğimiz Ay Erişim Engeli Getirilen Change.org Yeniden Erişime Açıldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz ay erişim engeli getirilen dünyanın en büyük imza platformlarından biri olan Change.org, Türkiye'de yeniden erişime açıldı.

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19 Haziran tarihinde Türkiye'de erişime engellenen Change.org'un açılmasına dair hukuki bir süreç yürütülüyordu. Bu süreç bugün itibarıyla tamamlandı ve platform erişime açıldı.

İçerikten Görseller

Geçtiğimiz Ay Erişim Engeli Getirilen Change.org Yeniden Erişime Açıldı
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Change.org'un erişime açılmasına dair açıklama

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Konuya dair yapılan resmî açıklama ise şu şekilde:

"Türkiye’de milyonlarca insanın toplumsal sorunlara dikkat çekmek, karar alıcılara ulaşmak ve değişim talep etmek için kullandığı Change.org, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yeniden erişime açıldı. Change.org, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında verilen kararla 19 Haziran 2026 itibariyle Türkiye’de erişime kapatılmıştı. Platform, karara karşı yasal itiraz yoluna başvurarak hukuki sürecini yürüttü ve erişimin engellenmesi kararı iptal edildi. Bu gelişme, yalnızca bir dijital platformun yeniden erişilebilir hale gelmesi değil; insanların seslerini duyurma, ortak sorunlar etrafında bir araya gelme ve demokratik katılım haklarını kullanma imkanlarının devam etmesi açısından da önemli bir adım niteliği taşıyor."

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