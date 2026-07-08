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Windows 11 İçin Hayat Kurtaran Yeni Özellik: Cloud Rebuild

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Microsoft, özellikle ciddi çökmelere karşı kullanılabilecek yeni özelliği "Cloud Rebuild"i tanıttı.

Windows 11 İçin Hayat Kurtaran Yeni Özellik: Cloud Rebuild
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bugüne kadar Windows'un çökmesi gibi ciddi durumlar için ya çekmecelerde köşe bucak format USB'si arardık ya da teknik servisin yolunu tutardık.

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Şimdi ise Microsoft, Windows 11 için test ettiği yeni özelliğiyle bu çileyi tamamen tarihe gömmeye hazırlanıyor.

İçerikten Görseller

Windows 11 İçin Hayat Kurtaran Yeni Özellik: Cloud Rebuild
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"Bu bilgisayarı sıfırla" seçeneğinden farkı ne?

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Şu an deneysel aşamada test edilen bu yeni sistem, bilgisayarınız açılmayacak kadar ağır bir darbe almış olsa bile imdadınıza yetişiyor. Sisteminiz çöktüğünde, gelişmiş kurtarma ekranı üzerinden doğrudan internete bağlanıyorsunuz ve bilgisayarınız en güncel Windows imajını ve gerekli tüm donanım sürücülerini doğrudan buluttan indiriyor. Yani ne bir USB belleğe ne de önceden hazırlanmış yedek bir diske ihtiyacınız kalıyor.

Geleneksel "Bu bilgisayarı sıfırla" seçeneği, bilgisayarın içindeki işletim sistemi dosyalarının hâlâ çalışabilir olmasına ihtiyaç duyuyordu. Yeni bulut kurtarma aracı ise mevcut sistemin durumunu hiç umursamıyor. Tek ihtiyacınız olan şey aktif bir internet bağlantısı.

Microsoft'un bilgisayarları hatalı güncellemelere ve sistem kilitlenmelerine karşı korumak için geliştirdiği bu araç, temiz bir kurulum yapıyor. Küçük bir hatırlatma da yapalım. Sıfırdan temiz bir kurulum yapıldığı için işlem öncesinde verilerinizi yedeklemiş olmanız önemli.

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