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ChatGPT'de Artık Geçici Sohbetleri Kaydedebileceksiniz!

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OpenAI, ChatGPT'ye geçici sohbetleri kaydetmenizi ve kişiselleştirmenizi sağlayan yeni özellikler ekledi.

ChatGPT'de Artık Geçici Sohbetleri Kaydedebileceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI imzası taşıyan ChatGPT, dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ uygulaması konumunda. Bu yüzden de kullanıcı deneyimini iyileştirecek sürekli yeni özellikler geldiğini görüyoruz. Şimdi ise kullanıcıların kayıtlı kalmasını istemediği sohbetler için kullandığı “Geçici Sohbet” özelliğine büyük bir yenilik geldi.

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OpenAI tarafından yapılan açıklamalara göre artık kullanıcılar, geçici sohbetleri dilerlerse kaydetme seçeneğine sahip olacak. Yani geçici olarak başladığınız bir sohbeti daha sonra kaydedip kalıcı yapabileceksiniz.

İçerikten Görseller

ChatGPT'de Artık Geçici Sohbetleri Kaydedebileceksiniz!
chatp

Kişiselleştirme de geldi

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Yapılan güncellemeyle birlikte geçici sohbetler varsayılan olarak yeni hafıza girdileri oluşturmamaya ve kullanıcı özel olarak kaydetmeyi seçmediği sürece yan menüden uzak durmaya devam ediyor. Ancak sohbet esnasında faydalı bir içerik üretildiğinde bu sohbeti kaybetmek zorunda kalmayacaksınız.

Tek güncelleme kaydetme seçeneğiyle sınırlı kalmadı. OpenAI, geçici sohbetlerin kişiselleştirilmesine de olanak tanıyarak bu modu çok daha kullanışlı bir hâle getirdi. Kullanıcılar artık geçici sohbetlerini mevcut hafızaları, özel talimatları ve eklentileri kişiselleştirebiliyor.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, kullanıcılar bizzat kaydetmeyi seçmediği sürece bu oturumların yan menüye aktarılmayacağı ve yeni hafıza oluşturmayacağı vurgulanmış. Böylece hem gizlilik ve içerikler korunuyor hem de kişiselleştirilmiş araçlara erişim kısıtlanmamış oluyor.

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