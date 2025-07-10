En çok kullanılan yapay zekâ aracı olan ChatGPT'de konuşmalarınızın gizli kalmasını sağlayacak olan Geçici Sohbet nasıl yapılır? sorusunu sizler için yanıtladık.

Günümüzün en popüler yapay zekâ botu ChatGPT ile yaptığınız konuşmaların kaydedilmesini istemediğiniz anlar elbette oluyordur. Belki hassas bir konu hakkında bilgi arıyorsunuz, belki de sadece dijital ayak izinizi biraz daha kontrol altında tutmak istiyorsunuz.

Sebebiniz ne olursa olsun, ChatGPT'de sohbetlerinizi gizli tutmanın çok kolay bir yolu var, o da Geçici Sohbet. Bu özellik, tıpkı internet tarayıcılarındaki "gizli mod" gibi çalışarak, konuşmalarınızın sohbet geçmişinize kaydedilmesini ve yapay zekânın eğitimi için kullanılmasını engelliyor.

ChatGPT'de Geçici Sohbet nasıl açılır?

ChatGPT'de geçici sohbet başlatmak sandığınızdan çok daha basit. Aşağıdaki adımları takip ederek saniyeler içinde geçici sohbete geçiş yapabilirsiniz.

Adım #1 : Her zamanki gibi chat.openai.com adresine gidin ve hesabınıza giriş yapın.

: Her zamanki gibi adresine gidin ve hesabınıza giriş yapın. Adım #2 : Arayüzün sağ üst kısmında, hesabınızdaki avatarın hemen solunda bir buton göreceksiniz.

: Arayüzün sağ üst kısmında, hesabınızdaki avatarın hemen solunda bir buton göreceksiniz. Adım #3 : Bu butona tıkladığınızda anında Geçici Sohbet moduna geçiş yapacaksınız.

: Bu butona tıkladığınızda anında Geçici Sohbet moduna geçiş yapacaksınız. Adım #4: Ekranda geçici sohbette olduğunuza dair bir bilgi penceresi bulunacak. Artık bu pencerede yapacağınız tüm konuşmalar gizli kalacak.

Geçici Sohbet modunu aktif ettiğinizde sohbet penceresinin üst kısmında "Bu sohbet geçmişte görünmez, ChatGPT’nin belleğini kullanmaz ya da güncellemez ve modellerimizi eğitmek için kullanılmaz. Güvenlik amacıyla bu sohbetin bir kopyasını 30 güne kadar saklayabiliriz." uyarısı yer alır. Bu uyarıyı gördüyseniz, doğru yerdesiniz demektir. Sohbetiniz bittiğinde yeni bir sohbet başlatarak veya sayfayı yenileyerek normal moda geri dönebilirsiniz.

ChatGPT geçici sohbetler tamamen anonim mi?

Büyük ölçüde evet. Geçici sohbetleriniz sohbet geçmişinize kaydedilmez ve OpenAI'ın yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılmaz ancak OpenAI, kötüye kullanımı önlemek ve sistemi güvende tutmak amacıyla bu konuşmaların bir kopyasını 30 güne kadar saklayabilir. Bu süre sonunda ise veriler kalıcı olarak silinir.

ChatGPT geçici sohbet özelliği mobil uygulamada da var mı?

Evet, bu özellik hem ChatGPT'nin web arayüzünde hem de iOS ve Android mobil uygulamalarında mevcuttur.