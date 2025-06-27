ChatGPT'yi bu kez de AYT 2025'teki sözel derslerin sınavına soktuk. Peki sayısalda beklediğimiz başarıyı gösteremeyen yapay zekâ, sözelde isteneni verebildi mi? İşte sonuçlar...

Dünyanın en popüler üretken yapay zekâ modeli ChatGPT, bugün pek çoğumuz için önemli bir yardımcı. Kimi kullanıcılar bu yapay zekâyı basit işler için kullanırken kimileri ise daha komplike çalışmalar yapmaktan geri durmuyorlar. Biz de Webtekno olarak yapay zekânın sınırlarını sürekli olarak zorluyoruz.

Haziran ayının gelmesiyle ülkemizdeki öğrenciler, sınav dönemine girdiler. Önce LGS 2025, ardından da YKS 2025 gerçekleştirildi. Biz de bu soruları yapay zekâya iletip, performansını ölçmüştük. Bu içeriğimizde ise YKS 2025'in son aşamasına gelmiş durumdayız. ChatGPT'yi bu kez de AYT 2025 kapsamındaki sözel sınava sokacağız. Bakalım sonuçlar nasıl olacak?

Bir kez daha hatırlatalım: Neden ChatGPT'nin 4o modelini kullanıyoruz?

OpenAI, ChatGPT için GPT-4o, o3 ve GPT-4.5 gibi farklı farklı modeller sunuyor. Bu modellerin çoğu, çeşitli işlemler için uzman seviyesinde oluyor. Mesela ChatGPT'deki "o4-mini-high" modeli, kodlama ve görsel akıl yürütme kategorisinde çok iyi iş çıkarıyor. Bizim buradaki amacımız ise ChatGPT'nin en genel modelini, yani 4o'yu kullanarak genel bir performans ölçümü yapmak.

Dilerseniz bu açıklamadan sonra şimdi de yapay zekânın AYT 2025 sözel kısımdaki performansına yakından bakalım. Sayısal alanda çok iyi performans veremeyen yapay zekâ, sözel alanda iyi sonuçlar verebilecek mi?

ChatGPT'nin AYT 2025 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi için verdiği yanıtlar:

AYT 2025 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1​ Cevap Anahtarı 1. B 21. C 2. E 22. B 3. C 23. C 4. C 24. B 5. A 25. C 6. B 26. B 7. D 27. E 8. C 28. D 9. C 29. D 10. D 30. B 11. A 31. A 12. E 32. C 13. E 33. A 14. A 34. B 15. B 35. A 16. B 36. E 17. E 37. B 18. E 38. D 19. D 39. C 20. A 40. B

ChatGPT, AYT 2025'teki Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde bizi çok şaşırttı. Zira yapay zekâ, LGS 2025 ile TYT ve AYT 2025'teki başarısızlıklarının aksine, bu testte çok iyi bir sonuçla karşımıza çıktı. ChatGPT'nin bu testteki performansı 29 doğru 11 yanlış şeklindeydi. Bakalım ikinci testin sonucu nasıl olacak...

ChatGPT'nin AYT 2025 Sosyal Bilimler-2 Testi için verdiği yanıtlar:

AYT 2025 Sosyal Bilimler-2​​ Cevap Anahtarı 1. D 21. E 2. B 22. B 3. C 23. D 4. B 24. A 5. E 25. D 6. D 26. E 7. B 27. D 8. E 28. B 9. D 29. D 10. A 30. C 11. B 31. E 12. A 32. C 13. E 33. C 14. A 34. B 15. C 41. B 16. E 42. D 17. C 43. E 18. A 44. C 19. D 45. A 20. A 46. C

Sosyal Bilimler-2 içerisinde felsefe ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için iki farklı bölüm bulunuyor. Yapay zekâ, felsefe bölümüne ait soruları çözmeyi tercih etti ve çok da iyi yaptı diyebiliriz. Zira felsefeyi full çeken ChatGPT'nin Sosyal Bilimler-2 sınavındaki genel performansı 31 doğruya karşın 9 yanlıştı.

Tüm bunlardan yola çıkarak yapay GPT-4o modelinin sözel derslerde daha başarılı olduğunu açıkça belirtebiliriz. Sayısal sorular, yapay zekâyı biraz daha fazla zorladı.

ChatGPT'nin TYT 2025 performansı şöyleydi:

ChatGPT'nin AYT 2025 sayısal performansı şöyleydi:

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