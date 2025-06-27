Kendinizi Boşa Yormayın: ChatGPT'deki Modeller Ne İşe Yarıyor? Hangi GPT Ne Zaman Kullanılmalı?

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En popüler üretken yapay zekâ ChatGPT, farklı farklı modeller sunuyor. Peki bu modeller ne işe yarıyor? Hangi modeli ne zaman kullanmak gerekiyor? İşte ChatGPT modelleriyle ilgili bilmeniz gereken her şey!

Aylık 5 milyarın üzerinde ziyaret sayısı ile açık ara dünyanın en popüler üretken yapay zekâ aracı olan ChatGPT, bugün pek çoğumuzun vazgeçemediği bir yardımcı hâline geldi. Ancak hem yapay zekânın hem de bu tür araçların yeni yeni yaygınlaşmaya başlaması, ChatGPT'nin kapasitesinden tam olarak faydalanmamızı engelliyor. Bu içeriğimizde ChatGPT'yi en iyi şekilde kullanabilmeniz için mutlaka bilmeniz gereken bir hususa değineceğiz.

ChatGPT'nin ücretli abonelik paketini satın alan kullanıcılar, modeller arasında geçiş yapabiliyorlar. Ücretsiz kullanıcılar ise zaman zaman otomatik olarak model değiştiğine tanıklık ediyorlar. Bu bağlamda; bu makaleyi kaleme aldığımız tarihte aktif olan 7 farklı GPT modeli, Plus aboneler tarafından kullanılabiliyor. Peki bu modeller ne işe yarıyor? Hangi senaryolarda hangi modeli kullanmak daha mantıklı? İşte şimdi, bu sorunun cevabını OpenAI tarafından yapılan resmî açıklamayla vereceğiz.

ChatGPT'nin hangi modeli, ne zaman kullanılmalı?

Hangi ChatGPT modeli ne zaman kullanılmalı?

Bugün ChatGPT'yi açar ve Plus ya da Pro abonelik paketi satın alırsanız GPT-4o, GPT-o3, GPT-o4-mini, GPT-o4-mini-high, GPT-4.1-mini, GPT-4.1 veya GPT-4.5 modellerinden herhangi birini kullanabiliyorsunuz. Gelin şimdi bu modellerin ne işe yaradıklarına, hangi modeli ne zaman kullanmanız gerektiğine yakından bakalım.

GPT-4o ile başlayalım

GPT-4o

GPT-4o, OpenAI'ın amiral gemisi statüsündeki en güçlü geniş dil modeli. Günlük ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek olan model, ses, görüntü ve metinleri işleyebiliyor. Üstelik bu yapay zekâ modeli, ücretsiz kullanıcılar için de varsayılan olarak aktif ediliyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bazı kısıtlamalar mevcut
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GPT-o3

GPT-o3 modeli, OpenAI'ın şu ana kadar yayımlamış olduğu en gelişmiş akıl yürütebilen yapay zekâ modeli. Çok yönlü analiz gerektiren ve cevapları hemen belli olmayabilecek karmaşık işlemler için ideal olan yapay zekâ modeli, OpenAI'ın resmî açıklamasına göre kodlama, matematik, bilim, görsel analiz gibi nispeten komplike işlemler için kullanılmalı. Analitik düşünebilen model, biyoloji, matematik ve mühendislik gibi alanlarda çok iyi işler çıkarıyor.
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GPT-o4-mini ve GPT-o4-mini-high

GPT-o4 mini

GPT-o4-mini ile GPT-o4-mini-high modelleri ise tıpkı GPT-o3 gibi akıl yürütebilme becerisine sahipler. Ancak bu yapay zekâ modelleri, optimize edilmiş bir yapıya sahip. Bu da hızı artırırken maliyetlerin düşmesini sağlıyor. Kullanıcılar, GPT-o4-mini'yi o3'ün daha hızlı bir versiyonu olarak düşünmeliler. GPT-o4-mini-high ise daha çok kodlama ve görsel analiz işlemlerinde akıl yürütme için kullanılmalı.

GPT-4.1

GPT-4.1

GPT-4.1 modeli, OpenAI'ın kodlama için özel olarak optimize ettiği bir model. Kodlama görevlerinde yüksek hızıyla dikkat çeken GPT-4.1, GPT-o3 ile GPT-o4-mini ile GPT-o4-mini-high'ın alternatifi olarak düşünülebilir. Talimatlarınızı takip edebilme ve web geliştirme görevlerinde daha iyi performans sunan model, kodlama dışındaki işlemler için çok da gerekli değil.
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GPT-4.1-mini

GPT-4.1-mini, GPT-4o'nun yedek versiyonu olarak düşünülebilir. Biraz daha optimize edilmiş bir model olarak karşımıza çıkan GPT-4.1-mini, GPT-4o limiti dolduğu zaman otomatik olarak devreye giriyor. Kodlama ve genel işler için kullanılabilir.

GPT-4.5

GPT-4.5

GPT-4.5, OpenAI'ın en yeni ve en gelişmiş olan büyük dil modeli. Ancak bu model henüz erken aşamada. ChatGPT Plus ve ChatGPT Pro abonelerine "araştırma ön izleme sürümü" olarak sunulan model, duygusal zekâsıyla dikkat çekiyor. OpenAI, bu modeli hâlâ izlediği için şu konuda uzman demek pek mümkün değil. OpenAI, bu modelin yazmak ve fikir keşfetmek için daha iyi olduğunu ifade ediyor.
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Hangi model, hangi abonelikte mevcut?

Model Ücretsiz ChatGPT Plus ChatGPT Pro
GPT-4o Sınırlı Sınırlı Sınırsız
GPT-4.1 mini Sınırsız Sınırsız Sınırsız
GPT-4.1 Yok Sınırlı Sınırsız
GPT-4.5 Yok Sınırlı Sınırlı
GPT-o3 Yok Standart Sınırsız
GPT-o4-mini Sınırlı Standart Sınırsız
GPT-o4-mini-high Yok Standart Sınırsız
GPT-o3-pro Yok Yok Sınırlı

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Yukarıdaki tabloda, OpenAI'ın hangi modelinin hangi ChatGPT sürümünde mevcut olduğunu görebiliyorsunuz. Ancak burada bir detay var. OpenAI, sınırsız dediği modellerde bile bir noktadan sonra kısıtlamaya gidebiliyor. Şirketin açıklamasında, kullanımın "makul" seviyede ve OpenAI politikalarına uygun olması gerektiği belirtiliyor.

Peki siz ChatGPT kullanırken hangi modeli tercih ediyorsunuz? Modeller arasındaki farkları hissedebildiniz mi? Konuyla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
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Kaynak : https://help.openai.com/en/articles/7864572-what-is-the-chatgpt-model-selector
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