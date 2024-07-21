Chery'nin yeni şarj edilebilir hibrit SUV modeli Fulwin T10, Çin'de katettiği yolla rekor kırdı. Araç, tek depo ve şarjla en uzun mesafe giden şarj edilebilir hibrit SUV oldu.

Türkiye’de de başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Çinli otomobil devi Chery, geçtiğimiz gün modellerinden birinin rekor kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiğini duyurdu. Bu araç, Fulwin T10 isimli şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeldi.

Fulwin T10, “tek şarjla ve depoyla en uzun mesafeyi kateden şarj edilebilir hibrit SUV” ünvanını almayı başardı. Bunu da Çin’de gerçekleştirdiği bir yolculukla aldı.

2100 kilometreden fazla yol katetti

Fulwin T10 modeli, 17 Temmuz günü Shangri La’dan yola koyuldu. Üç gün süren yolculukta Kunming, Baise ve Zhanjiang şehirlerinden geçti. 20 Temmuz, yani dün de Zhuhai şehrinde yolunu tamamladı.

Araç, bu süreçte 2100 kilometreden fazla yol katederek önceki rekorun 300 km üstüne geçti ve full depo ve full şarjla herhangi bir yenileme yapmadan en uzun mesafe giden PHEV SUV unvanını almayı başardı.

Chery’nin dikkat çeken bir tasarıma sahip olan Fulwin T10 modeli 2820 mm dingil mesafesi ve 1935 kg ağırlığa sahip. Hibrit araç, dört çeker versiyonunda 610 beygir gücü ve 960 Nm tork üretebiliyor. 0’dan 100’e 4,9 saniyede çıktığını ve maksimum hızının 240 km/sa olduğunu belirtelim.