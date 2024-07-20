Elektrikli araçların (EA) satışları düşüşe geçerken hibrit araç satışları hızla artıyor. Uzmanlar, bu yeni tüketici eğiliminin, ulusal ulaşım emisyonlarının azaltılmasını yavaşlatabileceği konusunda endişeli.

Sabah akşam trafikte karşılaştığımız elektrikli araçlar geleceğin ulaşım aracı olarak lanse ediliyor. Ancak son zamanlarda otomobil piyasasında ilginç bir gelişme yaşanıyor

Elektrikli araç satışları düşüşe geçerken, hibrit araç satışları hızla artıyor. Peki, bu durumun arkasında yatan nedenler neler olabilir?

Federal Otomotiv Endüstrileri Odası (FCAI) tarafından yayımlanan verilere göre, geçen ay yeni otomobil satışlarının %14,4'ünü hibrit araçlar oluşturdu.

Oran, geçen yılın haziran ayında %7,8'di. Karşılaştırıldığında EA satışları geçen ay, ikinci kez 2020'den bu yana düşüş gösterdi. Yeni EA satışlarının payı %8,3'e gerileyerek geçen yılın aynı dönemindeki %8,8'den düştü.

Bu rakamlar, birçok yeni otomobil alıcısının standart benzinli araçları terk edip hibrit araçları, EA tercih ettiğini doğruluyor.

İyi de bu trendin arkasındaki nedenler neler?

Swinburne Üniversitesi'nden ulaşım uzmanı Hussein Dia, hibrit araçların yeniden popüler olmasının EA'ların yaygınlaşmasını geciktirebileceği konusunda endişeli.

Hibrit araçlar, genellikle standart içten yanmalı motorlu araçlara göre daha yakıt verimli olsa da tam bataryalı EA'lara göre çok daha fazla kirlilik yayar.

Bazı otomobil üreticileri, hibritleri düşük emisyonlu araçlar olarak tanıtarak "menzil endişesi" yaşamadan çevreye duyarlı bir seçenek sunduklarını belirtiyorlar. Böylece EA'ların yeterli şarjı olmadığı endişesini ortadan kaldırıyor.

Profesör Dia bu durum için "Bu satış patlamasının şimdi olması tesadüf değil. İnsanlar çevre için doğru şeyi yaptıklarını düşünüyorlar ama aslında yapmıyorlar." diyor.

Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'ndan Mark Singer, benzin fiyatlarının artmasıyla hibrit araçlara olan ilginin de arttığını belirtti.

Singer, hibrit araçların uygun fiyatlı olması ve şarj sorunlarının olmamasının, tüketicilerin tamamen elektrikli araçlar yerine hibrit araçlara yönelmesinin en büyük nedenleri olduğunu belirtti.

Hibrit araçlar, şarj altyapısının yetersizliği gibi engellerle karşılaşmadan tüketicilere daha uygun alternatif sunuyor. Hibrit araçların popülaritesi, elektrikli araçlara olan talebin yavaşlamasıyla hızla artıyor ve bu yükselişin yakın zamanda durmayacağı öngörülüyor.

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