Chery Ailesinin Yeni "Max" Versiyonları Ülkemize Geldi

Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro, sonunda max versiyonları ile de ülkemize geldi.

Otomobil firmaları sık sık ürün gamlarını yeniliyor ve Chery de bu firmalar arasında yer alıyor. Türkiye'de SUV pazarındaki faaliyetlerini Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri ile sürdüren firma, şimdi de bu modellerin "Max" versiyonlarını ülkemize getirerek bu pazardaki etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

Chery'nin Türkiye pazarında yakaladığı rekabetçi konumu, yeni gelecek olan modellerle birlikte daha da güçlenecek. Bu modellerden Tiggo serisi performansıyla öne çıkarken Omoda ise fütüristik tasarımı ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle biliniyor.

Chery ailesi artık daha da güçlü

Tiggo 8 Pro Max, dış görünüm ve iç tasarım açısından da yenilenerek karşımıza çıkıyor. Aracın ön bölümü daha lüks ve görkemli bir ızgara tasarımı ile dikkatleri üzerinde topluyor. Araçta 19 inçlik jantlar bulunuyor. Bu da otomobili kullanıcılara uygun hâle geldi.

Aracın iç kısmında 24,6 inçlik bir bilgi eğlence sistemi bulunuyor. Araçta lüks ve teknoloji bir arada karşımıza çıkıyor. Yeni model, markanın akıllı teknolojiler alanındaki iddiasını sürdürecek. Akıllı Sesli Komut Sistemi ve Yeni Nesil Gelişmiş Güvenlik Sistemi, sürüş deneyiminin konforunu artırıyor.

Yeni Chery ailesinin fiyatları: