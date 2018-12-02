Netflix Orijinal Dizisi Chilling Adventures of Sabrina'yı sabırsızlıkla bekleyenler için iyi haberlerimiz var.

Netflix'in Cadılar Bayramı ile yayınladığı Chilling Adventures of Sabrina dizisi, dünya genelinde oldukça ses getirdi. İzleyiciler tarafından oldukça beğenilen dizinin ilk kısmının 10 bölümden oluşarak kısa sürede bitmesi ise dizinin, üzen tarafı oldu. Sabrina'yı tekrar iş başında görmek isteyenler için güzel bir haberimiz var zirâ Sabrina'nın 2. kısmı, bir sonraki Cadılar Bayramı'ndan çok önceki bir tarihte yayınlanacak.

Riverdale'i cadılarla buluşturan Chilling Adventures of Sabrina'nın yılbaşı özel bölümü, çok yakında, 14 Aralık'ta izleyicilerle buluşuyor. Dizinin 2. kısmı ise izleyicileri çok bekletmeyerek, 2019'un başlarında, 5 Nisan'da yayınlanacak. Fragmandan anlaşıldığı üzere Sabrina, karanlık tarafla artık çok daha iç içe.

Platin sarısı saçlarıyla artık çok daha âsi olan Sabrina, garip kız kardeşlerle beraber takılarak iyice yoldan çıkıyor. Sabrina'nın eski sevgilisi Harvey'in, Sabrina'nın en yakın arkadaşlarından Roz'un gözlüğünü çıkarış biçimi ikisi arasında bir ilişki başlayacağını gösteriyor. Sabrina bir yandan karanlık tarafla uğraşırken bir yandan da insâni ilişkileriyle baş etmek zorunda kalarak, zorlu bir süreçten geçecek.