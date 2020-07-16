Amerika Birleşik Devletleri’nde bu ayın başında yaşanan bir olayda, küçük bir çocuk kız kardeşini korumak için kendini bir köpeğin önüne atmıştı. Kaptan Amerika’yı oynayan aktör Chris Evans, genç kahramanı arayarak moral verdi.

Temmuz ayının başlarında ABD’de bir çocuk bir anda ulusal haberlerin öne çıkan ismi olmuş, kendisine manşetlerde yer bulmayı başarmıştı. Daha henüz altı yaşındaki küçük çocuğu manşetlere taşıyan ise kahramanlığı olmuştu.

Küçük kahraman Bridger, kız kardeşinin üzerine saldıran köpeğe engel olmaya çalıştı. Kardeşini kurtarmayı başarsa da yüzünden ve boynundan yaralanan çocuğa saatler süren bir ameliyat yapıldı ve 90’dan fazla dikiş atıldı.

Kaptan Amerika videoyla moral verdi

Marvel Sinematik Evreni’nde Kaptan Amerika/Steve Rogers karakterine hayat veren ünlü aktör Chris Evans, yapılan paylaşımlardan ve haberlerden etkilenerek küçük Bridger için bir video çekti. Evans’ın çocuğa “Kaptan Amerika kişiliğiyle” seslenmesi dikkat çekti.

Evans, görüşmede küçük kahramana “Dostum, sen bir kahramansın. Yaptığın şey çok cesur ve çok özveriliydi. Kız kardeşin senin gibi bir ağabeyi olduğu için çok şanslı, ailen seninle gurur duyuyor olmalı.” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu ayrıca Bridger’a orijinal bir Kaptan Amerika kalkanı göndereceğine dair de söz verirken, “Olduğun adam olmaya devam et, senin gibi insanlara ihtiyacımız var. Dayan, iyileşme sürecinin zor olabildiğini biliyorum ama gördüklerime bakılırsa seni durdurabilecek pek bir şey yok” ifadesini kullandı.

Kahramanlar kahramanı arıyor

Bridger ile iletişim kuran tek süper kahraman oyuncusu Chris Evans olmadı. Yine Marvel karakterlerinden Hulk/Bruce Banner rolünde gördüğümüz Mark Ruffalo da küçük çocukla iletişim kurdu. Ruffalo, Bridger’ın “gördüğü ya da bildiği pek çok adamdan çok çok daha adam” olduğunu söyledi.

Ayrıca Marvel Sinematik Evreni’nin Kaptan Marvel’i olan Brie Larson da çocuğun ailesi ile iletişime geçti. Larson ile Brdiger arasında geçen konuşmanın detayları ise açıklanmadı. Küçük Bridger'ın tedavisinin ise şu anda devam ettiği belirtiliyor. İleride başka oyuncuların da aileyi araması bekleniyor.