Chris Hemsworth, The Wired'a verdiği röportajda Marvel hayranlarını endişelendirecek bir açıklamaya yer verdi. Ünlü aktör, Thor: Love and Thunder'ın kendisi için son Marvel filmi olabileceğini söyledi.

Avengers hikâyesinin sona ermesinin ardından yeni yapımlarla da genişlemeye devam eden Marvel Sinematik Evreni, önümüzdeki günlerde sevilen karakter Thor’un yeni filmiyle vizyona girecek. Fakat Thor: Love and Thunder filminin ardından evrene neler olabileceği halen gizemini koruyor. Bugünse filmin başrol oyuncusu Chris Hemsworth’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

The Wired ile röportaj gerçekleştiren Chris Hemsworth, Thor: Love and Thunder’ın kendisi için son Marvel filmi olabileceğini dillendirdi. Aktör, röportajında yönetmen Taika Waititi’ye de övgülerde bulundu ve son Thor filminde eğlendiğini söyledi. Hemsworth’ün Marvel Sinematik Evreni’ndeki geleceğinin şu anda belirsiz olduğunu ortaya koyduğu açıklaması şu şekildeydi:

"Bu benim son Marvel filmim olabilir"

“Çektiğim son [Marvel filmi] 'Thor: Love and Thunder'dı ve bu benim son Marvel filmim olabilir, bilmiyorum. Tüm Taika Waititi filmleri gibi vahşi, eğlenceli ve tuhaf bir deneyimdi. Bu karakteri on, on bir yıldır oynadım ve her seferinde yeni ve heyecan verici oldu ve bu da bunun bir istisnası değildi. Çok taze ve daha önce denemediğimiz bir şeyi deniyormuş gibi hissettik.

Ben, Taika'nın deyimiyle, uzayda geçen tuhaf, vahşi, romantik bir komediydim... Thor'u oynamayı seviyorum – uzun yıllar oynadım ve insanlar isterse bunu yapmaya devam ederim. Thor'u oynamanın en zorlu yanı, onu her seferinde yeniden icat etmek, izleyiciler için öngörülebilir olmaması ve daha önce gördükleri bir şey olması... Bu bir meydan okuma ama eğlencenin bir parçası.”

Hemsworth, aslında ilk kez Thor hakkında bu tarzda bir açıklama yapmıyor. Aktör, ikinci Thor filmi The Dark World filminin ardından da yaptığı bir açıklamada Thor’u canlandırmaya karşı olan ilgisinin azaldığını söylemişti. Fakat Waititi’nin yönetmenliğinin Hemsworth’e iyi geldiği açık bir şekilde görünüyor.