Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'a "şövalye" (Sir) ünvanı verildi. İngiltere'de düzenlenen etkinlikte Nolan'ın eşi Emma Thomas da "dame" ünvanı aldı.

2023 yılının en çok konuşulan filmlerinden biri olan Oppenheimer'ın usta yönetmeni Christopher Nolan'a "şövalye" (Sir) ünvanı verildi. Christopher Nolan, bundan sonra Sir Christopher Nolan olarak anılacak.

Christopher Nolan ile ilgili gelişme, çok da yeni sayılmaz. Konuyla ilgili olarak mart ayında bir açıklama yapılmış ve İngiltere hükûmetinin Nolan'a şövalye ünvanı vereceği açıklanmıştı. Öte yandan; Christopher Nolan'ın eşi Emma Thomas da "dame" ünvanı alacaktı. İşte gerçekleştirilen etkinlikle söz konusu ünvanlar, sahiplerine verilmiş oldu.

Ünvan töreninde çekilen bir fotoğraf:

Bu arada; İngiltere hükûmetinin ilk kez böyle bir şey yapmadığını da özellikle vurgulayalım. Daha önce Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Paul McCartney ve Judi Dench gibi pek çok ünlü isim, şövalye ünvanına layık görülmüştü.

Geçmişte Interstellar, Inception ve Kara Şövalya gibi filmlerle tanışmamızı sağlayan Christopher Nolan, Oppenheimer ile kendisi için bir ilke imza attı. Usta yönetmen, onlarca kaliteli filme rağmen ilk Oscar ödülünü Oppenheimer ile aldı.