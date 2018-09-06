Chrome 69, Yeni Hesap Açanlar İçin Güçlü Parolalar Öneriyor

Chrome'un yeni sürümü, yeni bir çevrimiçi kullanıcı hesap açacak kullanıcılara aşılması zor parolalar öneriyor.

Hemen her internet kullanıcısının onlarca farklı sitede çevrimiçi kullanıcı hesapları bulunuyor. Bu kadar çok kullanıcı adını ve şifreyi hatırlamak kolay değil. Bu kadar çok site için ayrı ayrı güçlü şifreler oluşturmak daha da hiç kolay değil. Bunun farkında olan Google, Chrome 69 ile birlikte kullanıcıların yardımına koşuyor.

Artık Chrome web tarayıcısı, yeni bir çevrimiçi kullanıcı hesabı oluşturacağını zaman size yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi güçlü parola önerilerinde bulunacak. Böylesine zor bir parolayı ezberlemenin zor olduğunun Google’da farkında. Bu nedenle belirlediğiniz parolalar Chrome şifre yöneticisinde kaydedilecek.

Parolalarınız, Chrome şifre yöneticisine kaydedildiğinde bir daha hatırlamanız gerekmeyecek. Çünkü ister mobil ister masaüstü sürümü olsun Google hesabınızın bağlı olduğu tüm Chrome tarayıcılarında şifreleriniz hatırlanacak ve giriş yapmak istediğinizde kullanıcı adı ve şifre bölümü otomatik olarak doldurulacak.