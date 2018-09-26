Chrome 69 ile birlikte web tabanlı oturumlar ile tarayıcı oturumlarını senkronize eden Google, kullanıcı şikayetleri üzerine özelliğe devre dışı bırakma seçeneği getiriyor.

Matthew Green tarafından fark edilen bir duruma göre Chrome 69 kullanıcıları, Google’ın herhangi bir web servisinde oturum açtıklarında tarayıcıda da oturum açmış gözüküyorlar. Bu da Google’ın kullanıcıların giriş işlemlerini izlediğini ve tarayıcıda oturum açmasa bile herhangi bir Google servisinde oturum açtığında Chrome üzerinde oturum açtığı anlamına geliyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi kullanıcılar, Google’ın web girişleri ile tarayıcı girişlerini senkronize etmesini istemiyor. En azından bir kısmı… Bu nedenle de Matthew Green’in söz konusu sorunu açıklamasının ardından sosyal medya üzerinde Google’a adeta şikayet yağdı. Neyse ki Google, şikayetlere geri dönüş yaptı ve soruna Chrome 70’te bir çözüm getireceğini belirtti.

Chrome 70 kullanıcıları, web tabanlı oturumlar ile tarayıcı tabanlı oturumların senkronize edilmesini devre dışı bırakabilecekler. Böylece web üzerinden herhangi bir Google servisinde oturum açtığında tarayıcıda oturum açmış olmayacaksınız. Fakat varsayılan olarak oturumların senkronize edilmiş olacağını belirtelim. Senkronize edilmesini istemiyorsanız ayarlardan devre dışı bırakmanız gerekecek.