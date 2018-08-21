Chrome'un Yeni Materyal Tasarımı Eylül Ayında Yayınlanacak

Gelen bilgilere göre Google, web tarayıcısı olan Chrome'un 69. sürümü ile birlikte yeni Materyal Tasarım görünümünü kullanıcılara önümüzdeki ay sunacak.

Dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome’un yeni ‘Materyal Tasarım’ görünümüne ne zaman kavuşacağı belli oldu. Eylül ayında yayınlanacak Chrome 69 sürümü ile birlikte Google, mobil işletim sisteminin yeni tasarım anlayışını tüm işletim sistemlerinde kullanıma sunacak. Peki Chrome’un yeni Materyal Tasarım görünümü hangi işletim sistemine ne gibi değişiklikler getirecek?

Masaüstü Sürüm

Chrome’un masaüstü sürümündeki değişiklikler genel olarak yer işaretleri çubuğu, adres çubuğu ve sekmeler çubuğuna odaklanıyor. Bu bölümdeki eski moda köşeli tasarım yerini çok daha modern, oval hatlara sahip bir tasarıma bırakıyor. Ayrıca yeni Chrome tasarımında sekmeler birbirlerinden ince bir çizgi ile ayrılır ve genel anlamda bir bütünmüş gibi görünür. Yalnızca açık olan sekme, beyaz renkte gösterilir ve oval çizgilerle diğerlerinden ayrılır.

Google, Chrome 69 ile birlikte ‘yeni sekme’ butonunun da yerini değiştiriyor. Şu ana kadar en sağda bulunan sekmenin yanında bulunan yeni sekme butonu, Materyal Tasarım’da sekme çubuğunun başında yer alıyor ve asla yeri değişmiyor. Materyal Tasarım, adres çubuğunun da oval hatlara sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca Chrome’a giriş yaptığınızda kullanıcı adınız artık gözükmüyor. Avatarınız ise sekmeler çubuğunun sonu yerine adres çubuğunun yanında görünüyor.

Android

Materyal Tasarım, Chrome Android sürümünü de etkileyecek. Masaüstü sürümde olduğu gibi Android sürüm de çok daha oval hatlara sahip olacak. Artık adres çubuğunun bulunduğu alan da tarayıcının bütünlüğünü korumak adına beyaz renkte olacak. Ayrıca sekmeler arası geçiş menüsü de Android Pie işletim sisteminde yatay geçiş özelliğine kavuşuyor.

Chrome’da Materyal Tasarım Nasıl Etkinleştirilir?

Mac, Windows, Linux için chrome://flags/#top-chrome-md linkine, Android için ise chrome://flags/#enable-chrome-modern-design linkine giderek Materyal Tasarım tasarımı etkinleştirebilirsiniz.