Çiftlik Bank Kurucusu İnfaz İndiriminden Yararlanamayacak

Yeni infaz düzenlemesine ilişkin yapılacak açıklamalar ve bazı tanınmış isimlerin yasadan yararlanıp yararlanmayacağı bir süredir merak konusuydu. AKP Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya yeni düzenlemeye ilişkin birtakım açıklamalarda bunundu.

Dünyaya yayılımını hızla sürdüren koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerden bir tanesi olarak ortaya çıkan yeni İnfaz Yasası sonrası herkes bazı isimlerin yasadan ne şekilde yararlanacağını tartışıyor. Tartışılan isimlerin başında gelen ‘Tosuncuk’ lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın. AKP Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya yaptığı açıklamayla bu tartışmalara son vererek Mehmet Aydın’ın infaz indiriminden yararlanamayacağını bildirdi.

Ali Özkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu kişi birden çok süreli hapis nedeniyle en az 32 yıl hapis yatacak olup neticelen asla indirimden yararlanamayacaktır. Karşılıksız çekle ilgili 26 Mart’ta yapılan düzenleme ile üç ay içinde yüzde 10’u, sonraki üç aydan itibaren 30 ayda bakiyesini ödemesi öngörüldü. O gün itibarıyla kimse hapiste kalmadı." ifadelerini kullandı.

Suç örgütü liderleriyle ilgili bilgi verdi

Ali Özkaya kamuoyunda sıkça yer alan birtakım suç örgütü liderinin durumuyla ilgili de bilgi verdi. Özkaya “Ali İsmail Korkmaz’ın taksirle ölümüne sebep olanlar daha önce tahliye olmuştu. Kürşat Yılmaz, 32 yıl cezaevinde kalacak, hiç yararlanmıyor. Alâaddin Çakıcı, yaklaşık 20 yıldır cezaevinde infaz indirimi ile beş ay önce tahliye oldu” dedi. Rize’de cinayete kurban giden Gamze Pala’nın katil zanlısının yasadan yararlanacağı iddialarına da yanıt veren Özkaya, “Rahmetli Gamze Pala cinayeti, canavarca hisle işlendiği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacak. İnfaz kanuna göre cezaevinde geçireceği süre 30 yıldır" sözlerini kullandı. 13 yıl 4 ay hapis cezası alan yazar Emrah Serbes’in infaz indiriminden yararlanmadığı, üç sene denetimli serbestlikten faydalandığı da belirtildi.

Berfin Özek’i yüzüne kezzap atarak tanınmaz hale getiren Ozan Çeltik ile ilgili sorulara kadına şiddet suçunun kapsam dışı bırakıldığı cevabını veren Özkaya, Berkin Elvan davasında muhtemel kasıtla adam öldürme suçundan yargılanan polis F.D.’nin yargılamasının devam ettiğini ve İnfaz Kanunu’ndan yararlanacağı iddialarının doğru olmadığını belirtti.