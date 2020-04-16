Af Yasası, Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'a da Yaradı

Koronavirüsle nedeniyle alınan tedbirlerden bir tanesi de yeni Af Yasası oldu. Yetkililer, virüsün cezaevlerine yayılması nedeniyle yeni bir yasa çıkardılar ve hükümlüler bazı şartlara göre tahliye edildiler. Yasaya göre Türkiye'nin en büyük vurgunlarından birini gerçekleştiren Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'ın aldığı ceza süresi yarıya düşürüldü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve nihayetinde de pandemi haline gelen koronavirüs salgını, ülkeleri olağanüstü bir sürecin içerisine soktu. Ne yazık ki bir aydır, ülkemiz de bu virüsle mücadele içinde ve hal böyle olunca da yetkililer, bazı özel tedbirler alıyorlar. Alınan tedbirler arasında, virüsün cezaevlerinde yayılmasını önlemek için çıkarılan "Af Yasası" da bulunuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle çıkarılan Af Yasası, geçtiğimiz günlerde mecliste görüşüldü ve akabinde de Resmi Gazete'de yayımlandı. Üstelik tahliye işlemleri de çok büyük bir hızla yapıldı. Yapılan açıklamalara göre bu yasa ile birlikte ülke genelindeki açık cezaevleri, neredeyse tamamen boşaldı. Söz konusu yasa, Türkiye'nin gündemini uzunca süre meşgul eden bazı isimleri de etkiledi.

Mehmet Aydın yakalanıp yargılanırsa aldığı ceza "kağıt üzerinde" yarıya düşecek, ancak yine de ömür boyu hapis yatacak:

Aydın'ın şu sıralar vatandaşlardan topladığı yüz milyonlarca TL ile birlikte Güney Amerika'da olduğu tahmin ediliyor. Çıkarılan Af Yasası ile birlikte Aydın eğer yakalanır ve Türkiye'de yargılanıp hapis cezasına çarptırılırsa, aldığı cezanın yarısı düşecek. Yani 70 bin yıl ceza aldıysa bu ceza kağıt üzerinde 35 bin yıla düşecek. Ancak Mehmet Aydın ve benzer şekilde aynı suçu birden fazla kişiye karşı işleyenlerin ceza süreleri uzun olduğu için yine ömür boyu hapis cezası almış olacaklar.

Değişen sadece rakamlar olacak:

Ancak Çiftlik Bank kurucusunun bu yasadan faydalanabilmesi için bir an önce yakalanıp, Türkiye'ye getirilmesi ve yargılanma sürecinin başlaması gerekiyor. Aydın'ın bu süreç içerisinde yakalanıp yakalanmayacağını ya da teslim olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

Not: 7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 48. maddesine göre koşullu salıverilme süresi yarıya düşürüldü. Ancak Mehmet Aydın'ın suçu birden fazla kişiye karşı (132 bin) aldığı ceza süresi çok fazla. Bu nedenle Af Yasası ile ceza süresi düşse bile bundan yararlanacak kadar avantajlı duruma geçmiyor.

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