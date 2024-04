Ubisoft hakkındaki tutarlı sızıntılarıyla bilinen kullanıcı, Far Cry 7 hakkında bilgiler paylaştı.

Ubisoft’un Far Cry serisi, üçüncü oyunla çıtayı o kadar yukarı taşıdı ki sonradan aynı etkiyi yaratacak bir oyunu yakalamak için Ubisoft, sürekli farklı şeyler denemek zorunda kaldı. Bu denemeler arasında tutanlar da oldu, şirketin yerden yere vurulmasına sebep olanlar da. Örneğin Far Cry 5’le oyuncuların bir nebze gönlünü kazanan şirket, Far Cry 6’da aynı etkiyi yakalayamamıştı.

Yani en azından oyun bağlamında bu böyleydi. Zira oyunu asıl taşıyan yanı, Breaking Bad yıldızı Giancarlo Esposito’nun varlığı oldu. Oyunun baş kötüsü olarak karşımıza çıkan ünlü oyuncu, oyunun pazarlamasında da sık sık kullanılmıştı. Şimdiyse son zamanların öne çıkan oyuncularından birinin bir sonraki Far Cry oyununda karşımıza çıkması bekleniyor.

"Cillian Murphy'nin oyunda olacağını söylemedim."

Son zamanların en popüler yapımlarından Oppenheimer ve Peaky Blinders’ta yer alan oyuncu, j0nathan isimli kullanıcının iddialarına göre Far Cry 7’ye bir şekilde dahil olabilir. İddianın sahibi olan j0nathan, daha önce isabetli sızıntılar paylaşmıştı. Fakat burada bunun bir sızıntı olmadığını kendisi belirtti.

Bunun haricinde Far Cry 7’nin hikayesinden geçtiğimiz dönemde elde edilen bilgiler, ailemizi bir topluluğun elinden kurtatrmak için zamana karşı (72 saat) mücadele ettiğimizi gösteriyordu. Cillian Murphy fotoğrafını paylaşan j0nathan, bu bölüme işaret eden görsellere de paylaşımında yer verdi.

Fakat daha sonradan kendi paylaşımını alıntılayarak, "Oyunda olacağını söylemedim." şeklinde bir paylaşım yaptı. Pek çok kişi de dolayısıyla hayal kırıklığına uğradı.

Daha önceki sızıntılar, oyunun Kimsan isimli, Sarıdeniz açıklarındaki bir adada geçeceğini ve Far Cry: Rise ismiyle çıkacağını belirtiyordu. Oyunun 2025 baharında çıkması bekleniyor. Her ne kadar j0nathan, Cillian Murphy sızıntısı konusunda hayal kırıklığına uğratsa da ünlü oyuncu, Far Cry'a oldukça hoş bir hava katacaktır. Sizce Cillian Murphy, oyunda karşımıza çıkacak mı?