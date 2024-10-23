Futbol sahalarında sıklıkla gördüğümüz, çimlerin üzerindeki yapay ışık veren bu cihazlar tam olarak ne işe yarıyor, ne amaçla kullanılıyor?

Spor müsabakalarında kullanılan çim sahalar, yoğun kullanım ve farklı hava koşullarına bağlı olarak sürekli yenilenmek zorunda.

İşte bahsettiğimiz bu cihazlar, tam da bu noktada devreye giriyor.

Bu cihazlara 'grow lights' adı veriliyor.

Aynı zamanda 'yapay ışıklandırma sistemi' olarak da isimlendiriliyor. Temel amaçları da çimlerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak. Özellikle kış aylarında çimlerin fotosentez yapabilmesine yardımcı oluyor.

Stadyumların yapısı ve tribünlerin gölgesi nedeniyle bazı alanlara güneş ışığı sınırlı şekilde ulaşıyor.

Grow lights, yetersiz güneş ışığını telafi etmek için yaydığı yapay ışıkla çimlerin büyümesi adına gereken mavi ve kırmızı dalga boylarını üretiyor. Aynı zamanda müsabakaların ardından çimler üzerinde oluşan hasarların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor.

Sadece ışık değil, yaydığı ısı sayesinde de soğuk havalarda çimlerin donmasını önlüyor. Yine bu ısı sayesinde toprak ve kök sistemleri de sağlıklı kalıyor.

Peki kullanılmasaydı ne olurdu?

Yetersiz güneş ışığı alan gölgeli bölgelerde çimler yeterince büyüyemez veya sararabilirdi. Düzgün büyümeyen veya hasar görmüş çimler, topun sekme ve yuvarlanma hızını da doğrudan etkiler ve oyun zevki düşerdi. Aynı zamanda dengesiz bir zemin oyuncuların kayma veya sakatlanma riskini artırırdı.

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