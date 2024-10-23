Futbol Sahalarında da Sıkça Gördüğümüz, Çimleri Işıklandıran Bu Cihazlar Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Futbol sahalarında sıklıkla gördüğümüz, çimlerin üzerindeki yapay ışık veren bu cihazlar tam olarak ne işe yarıyor, ne amaçla kullanılıyor?

Spor müsabakalarında kullanılan çim sahalar, yoğun kullanım ve farklı hava koşullarına bağlı olarak sürekli yenilenmek zorunda

İşte bahsettiğimiz bu cihazlar, tam da bu noktada devreye giriyor.

Bu cihazlara 'grow lights' adı veriliyor.

allianz arena

Aynı zamanda 'yapay ışıklandırma sistemi' olarak da isimlendiriliyor. Temel amaçları da çimlerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak. Özellikle kış aylarında çimlerin fotosentez yapabilmesine yardımcı oluyor. 

Stadyumların yapısı ve tribünlerin gölgesi nedeniyle bazı alanlara güneş ışığı sınırlı şekilde ulaşıyor.

amsterdam arena

Grow lights, yetersiz güneş ışığını telafi etmek için yaydığı yapay ışıkla çimlerin büyümesi adına gereken mavi ve kırmızı dalga boylarını üretiyor. Aynı zamanda müsabakaların ardından çimler üzerinde oluşan hasarların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor. 

Sadece ışık değil, yaydığı ısı sayesinde de soğuk havalarda çimlerin donmasını önlüyor. Yine bu ısı sayesinde toprak ve kök sistemleri de sağlıklı kalıyor.

Peki kullanılmasaydı ne olurdu?

Yetersiz güneş ışığı alan gölgeli bölgelerde çimler yeterince büyüyemez veya sararabilirdi. Düzgün büyümeyen veya hasar görmüş çimler, topun sekme ve yuvarlanma hızını da doğrudan etkiler ve oyun zevki düşerdi. Aynı zamanda dengesiz bir zemin oyuncuların kayma veya sakatlanma riskini artırırdı. 

Kaynaklar: SGL, HPLGrass

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz: 
İLGİLİ HABER

Atlético Madrid’in Kendine Hayran Bırakan Stadı Wanda Metropolitano’nun Sahip Olduğu 5 Teknoloji
İLGİLİ HABER

Taraftar ve Oyuncu Formaları Arasındaki Teknolojik Farklar: Gerçekten Daha Fazla Para Vermeye Gerek Var mı?
İLGİLİ HABER

Futbol Sahalarındaki Çimler Neden Bir Açık Bir Koyu Görünecek Şekilde Tasarlanır? İşte Çimlerin Altında Yatan İnanılmaz Bilim

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler