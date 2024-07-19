Taraftarlar, her sezon tuttukları takımların formalarını alarak kulüplerine destek oluyor. Ancak karşılarına taraftar forması ve oyuncu (maç) forması adı altında iki seçenek çıkıyor.

Oyuncu formalarının çok daha pahalı olduğunu da biliyoruz. Peki bu ikisi arasında ne fark var?

Bunu anlamak için sahip oldukları teknolojileri incelemek gerekiyor.

Oyuncu formaları, yani profesyonel formalardaki kumaş teknolojisi farklı.

Bunların yapımında genellikle daha hafif, nefes alabilir ve teri daha hızlı uzaklaştıran yüksek teknolojili kumaşlar kullanılıyor. Amaç tabii ki de oyuncunun performansını artırmak oluyor.

Öte yandan taraftar formalarında kumaşın daha dayanıklı olması birinci öncelik. Profesyonel formalara göre daha ağır olan bu formalar, teri tutması bakımından da geride.

Ayrıca profesyonel formalar, oyuncuların vücut yapısına uygun olacak şekilde tasarlanıyor.

Yani daha atletik kesimlere sahip oluyorlar. Buradaki amaç, oyuncunun hareket özgürlüğünü maksimize etmek. Yine aynı amaçla formanın dikişleri de minimum seviyede tutuluyor, hatta lazer kesim teknolojisi kullanılıyor. Hava akışını sağlamak için havalandırma delikleri ve file paneller de bu formalarda yer alıyor.

Taraftar formalarında ise atletik kesimler öncelikli değil. Daha çok günlük kullanım ve rahatlık ön planda tutuluyor. Tabii ki profesyonel formalar kadar yüksek esneklik sunamıyor.

Peki siz bu sezon takımınızın formasını aldınız mı, aldıysanız tercihiniz taraftar forması mı yoksa maç forması mı oldu?

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