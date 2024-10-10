Atlético Madrid’in iç saha maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano’nun sahip olduğu teknolojik özellikleri derledik. Bakalım siz en çok hangisini işe yarar bulacaksınız?

İspanyol ekibi Atlético Madrid’in stadı Wanda Metropolitano’nun açılışı, 2017 yılında yapıldı. 70 bin kişilik devasa stadyumda 7 yıldır çeşitli geliştirmeler de yapılıyor.

Biz de bu içeriğimizde stadyumun sunduğu teknolojik özellikleri derledik. Lafı uzatmadan ilk maddemizle başlayalım.

Akıllı stadyum altyapısı

Wanda Metropolitano, İspanya’nın ilk 5G stadyumu özelliğini taşıyor. Bu sayede taraftarlar, mobil cihazlarında yüksek hızlı internetten faydalanabiliyor. Ayrıca stadyumun genelinde Wi-Fi altyapısı da mevcut.

Stadyumla entegre mobil uygulama

Atlético Madrid taraftarları, maç biletlerini kulübün mobil uygulamasından alabiliyor ve stadyuma girişler QR kod aracılığıyla yapılıyor. Aynı zamanda yine bu uygulamada stadyumun içinde yol tarif eden bir navigasyon, müsait otoparklar, yemek ve içecek siparişi gibi pek çok seçenek bulunuyor.

Stadyumdaki dev LED ekranlar

Stadın içerisinde konumlanmış dev LED ekranlar sayesinde maç istatistikleri vb pek çok bilgi taraftarlara aktarılabiliyor. Bu alışık olmadığımız bir şey değil ancak Wanda Metropolitano’daki bu ekranlar enerji tasarrufu sağlayacak şekilde çalışıyor.

Aynı zamanda stadyum, sahip olduğu güneş panelleri ile elektrik üretebiliyor.

Stadyum, yalnızca futbol maçlarında kullanılmıyor

Aynı zamanda konserler ve diğer büyük etkinlikler için de tasarlanmış. Bunu sağlayan en büyük etmen de stadyumun iç yapısı ve akustik sistemi sayesinde seslerin mükemmel bir şekilde yankılanması.

Güvenlik de unutulmamış

Maça giriş yaparken biyometrik tarama sistemleri ve yüz tanıma teknolojileri kullanılıyor. Stadyumdaki yüksek çözünürlüklü CCTV kamerası ( Kapalı Devre Televizyon Sistemi) ile tüm alanlar sürekli olarak izleniyor.

Siz Wanda Metropolitano'yu nasıl buldunuz?

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