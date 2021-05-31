Çin, Okyanusu Aşıp ABD'ye Ulaşacak Yeni Hızlı Tren Yapacak

Dünyanın en hızlı trenlerine sahip olan Çin, yeni demiryolu hattını Çin-Rusya-Kanada-ABD üzerinde yapmayı planladığını açıkladı. 200 milyar dolar maliyeti olması beklenen yeni demiryolu hattı, 18 bin kilometre uzunluğunda olacak.

Bildiğiniz üzere Çin, dünyanın en gelişmiş ve en hızlı trenlerine sahip. Teknoloji konusunda da bir hayli gelişmiş olan ülke, tren yolu ağlarını hem ticaret hem de turizm için çok daha uzaklara taşımak istiyor.

Yeni bir habere göre Çin'in yeni hedefi, Pekin'den Sibirya'ya, oradan Alaska ve Kanada'ya ve son olarak da ABD'ye uzanan, 13 bin kilometre menzili olan bir hızlı tren inşa etmek. Toplam maliyetinin 200 milyar dolar olacağı açıklanan projeye ne zaman başlanılacağı ise henüz bilinmiyor.

Çin, bu projenin temellerini çok daha önceden atmış olabilir

Yeni tren yolu, Çin için pek de yeni bir haber sayılmaz aslında. Daha önce 2014 yılında Beijing Times adlı gazetede Çin'in Çin-Rusya-Kanada-Amerika hatlarına sahip bir tren yolu yapacağı yazılmıştı ancak son yayınlanan raporlar, durumun ciddiye bindiğini gösteriyor. Proje kapsamında yeni hat için tamamen yeni tren rayları döşemek ve rotanın 16,2 kilometresini tamamen sualtı raylardan oluşturmak var. Uzmanların görüşlerine göre Çin, 2018 yılında inşa ettiği ilk su altı treniyle Amerika'ya uzanacak tren hattının ilk temellerini atmıştı bile.

Çin, 13 bin kilometre uzunlukta olacak bu yeni hattı ticari, turizm ve ekonomik kalkınma için tüm dünyaya sunacak. Demiryolu hattının 200 milyar dolar maliyetinin olması, Çin'i bu projeyi hayata geçirmekten biraz alıkoyuyor. Uzmanlar, şimdilik uçak, gemi ve var olan tren hatlarının çok daha uygun maliyetli olduğunu belirtirken, teknoloji daha da gelişmeden Çin-Amerika demiryolu hattına başlanması konusunda çekimser davranıyor.