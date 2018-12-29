Çin Hükümeti yapılan son akıllı üniformaları okul çocukları üzerinde kullanmaya başladı. Çocukların okul saatlerinde okulda olup olmadığını tespit eden ünifroma ile ilgili detaylar haberimizde.

Ne olursanız olun Çin’deyseniz, sonuçta büyük çapta işleyen bir bilgisayarın parçası olabilirsiniz. Okul çağındaki çocuklar bile Çin’de uygulanan baskıcı rejimden kaçamıyorlar. Çin’in güney bölgesinde bulunan bir kentte öğrenciler için akıllı kıyafetler giyme zorunluluğu getirildi. Kıyafetlerde okula girip çıktığınızı anlayacak sensörler buluyor. Okula giriş ve çıkış saatlerinizi direkt olarak, hem okula hem ailenize haber veriyor. Eğer izin verilmeden çıkarsanız sesli alarm sistemi çalışmaya başlıyor ve herkes sizin okuldan kaçtığınızı anlıyor.

Bu basit kıyafeti çıkarır veya değiştirip kaçarım diyenler için de üzücü haber var. Üniformalarda yüz tanıma sistemi ile eşleşme yapılıyor. Eğer eşleşme sağlanmazsa yine alarm çalıyor. Bu üniformalardan kurtulmak neredeyse imkansız. 500 yıkamaya kadar sağlam kalan sistem, yüksek sıcaklıklarda da bozulmuyor.

Eğer gizlilik ile alakalı sorunları olan biriyseniz bu sistem sizin için tam manasıyla kabus gibi görünüyor. Şimdilik en iyi haber okul saatlerinden sonra çocukları takip etme özelliği kapatılabiliyor. Ama ileride ne olacak, hükümet ne yapmak isteyecek bunları bilemiyoruz