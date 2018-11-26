Yüz Tanıma Teknolojisinin Neden Olduğu Gizlilik Sorunları

Otomatik yüz tanıma teknolojisinin (FRT) kullanımı, özellikle Çin'de, Birleşik Krallık'ta ve şimdi ise Avustralya'da daha yaygın hale geldi. Peki bu teknolojinin ne gibi sorunları var?

Yüz tanıma teknolojisi, bireylerin geometrik yüz özelliklerini analiz ederek, görüntüden oluşturulan bir algoritma ile kimlik doğrulaması yapılmasını sağlar. Kimlik doğrulaması gerektiğinde, çok sayıda özel ve kamu sektörü yüz tanıma teknolojisini kullanabiliyor.

Bu teknoloji, bireyleri gerçek zamanlı olarak tanımlayabildiği ve bunları depolanmış görüntülere bağlayabildiği için; ceza soruşturmalarında, terörle mücadele operasyonlarında ve sınır kontrolünde devlete muazzam bir katkı sağlıyor ancak yüz tanıma teknolojisi başka yerlerde de (havaalanları, spor salonları, bankalar ve alışveriş merkezleri) özel şirketler tarafından kullanıldığı için halka açık olmayan şüpheli algoritmalar içerebiliyor.

Yüz tanıma teknolojisi, benzersiz kişisel özelliklerin bir algoritmasını oluşturarak gizlilik haklarını etkilemekte. Bu da insanların özelliklerinin verilere indirgenmesini, izlenmelerini ve gözetlenmelerini sağlayabilir. Ayrıca yüz tanıma sistemindeki kişisel verileriniz başkaları tarafından kötü amaçlarla kullanılabilir.

Avustralya hükümeti, dolandırıcılığı önlemek, topluluk güvenliği ve yol güvenliği gibi bir dizi faaliyetle ilgili kimlik bilgilerini toplamak, kullanmak ve paylaşmak için İçişleri Bakanlığı'na yetki verecek fakat Avustralya halkı, bu şekilde paylaşılmakta olan kişisel verilere razı olmadı. Böyle bir paylaşımın gizlilik hakları üzerinde olumsuz etki yaratacağını söyleyen halk, bu uygulamaya karşı çıkıyor.

Bizim için bu teknoloji sadece telefon kilidi açmaktan ibaret olsa da, dünyanın birçok yerinde yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor. Tanıma verilerinde meydana gelebilecek en ufak bir hata bile yanlış kişinin suçlanabilmesine neden olabilir ve bu teknolojinin gelecekte başımıza ne gibi dertler açacağı ise merak konusu.