Gelen bilgilere göre bilimsel bir araştırma gerçekleştiren üç öğrenci, patlama ile birlikte olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Çin’in başkenti olan Pekin’de yer alan Jiaotong Üniversitesi’ne bağlı Çevre Mühendisliği Bölümü laboratuvarında korkunç bir olay yaşandı. Üç üniversite öğrencisinin atık su arıtımı üzerine bilimsel bir çalışma gerçekleştirmekte olduğu laboratuvarda patlama gerçekleşti.

China Daily adlı gazetenin internet sitesinde yer alan habere göre çalışmayı gerçekleştiren üç öğrenci olay anında hayatını kaybetti. Patlamanın ardından çıkan yangın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı.

Patlamanın tam olarak neden gerçekleştiği bilinmiyor ancak atık suda bulunan metan gazının patlamaya neden olmuş olabileceği düşünülüyor. Resmi makamlar, patlamanın neden gerçekleştiği ile ilgili bir araştırma yapılacağını belirtiler.