Birçok devlet destekli Çin firması, farklı alanlardaki endüstrilerde dünya hakimi konumunda.

Çin, devasa nüfusu ve ucuz iş gücüyle dünyanın büyük endüstriyel şirketlerini cezbetmişti. Şimdi de büyüyen ve endüstriye yön veren şirketlere sahip. İşte, Çinli şirketlerin küresel pazarda pastanın büyük kısmına sahip olduğu bazı alanlar:

Ray

Devlet destekli CRRC şirketi, şu an dünyanın en büyük tren üreticisi konumunda. Müşterileri arasında London Underground ve Alman Deutsche Bahn da yer alıyor. Şirketin yıllık geliri 29 milyar dolar. Batılı rakipleri Bombardier, Siemens ve Alstom’un yıllık gelirleri 9 milyar dolar.

Kimyasal Tarım

Devlet destekli ChemChina, İsviçreli dev şirket Sygenta’yı 2017 yılında 43 milyar dolara satın aldığında, tohum ve böcek ilacı konusunda dünyanın sayılı şirketleri arasına girdi ve Monsanto gibi sektör devleriyle rekabet etmeye başladı.

ChemChina ayrıca, İtalyan lastik üreticisi Pirelli ve Alman makine firması KraussMaffei’yi de kontrol ediyor.

Enerji

CNNC (China National Nuclear Corp.) 2015 yılında bölgesel Hualong One nükleer reaktörünü geliştirdi, Arjantin ve Pakistan gibi ülkelere satarak, Fransa ve ABD ile rekabete girdi.

Çinli güneş paneli üreticileri Jinko, Trina ve Solar da bu alanda küresel pazarı domine ediyor. Çinli petrol şirketleri CNOOC, CNPC ve Sinopec, rakipleri bütçede kısıntıya giderken yatırımlarını artırıyor.

Havacılık

Devlet destekli uçak üreticisi Comac’ın kendi üretimleri olan ilk yolcu jetini 2021 yılında tamamlaması bekleniyor. Bu alanda Boeing ve Airbus ile rekabet etmeyi düşünüyor. Şirket, 168 koltuklu C919 uçakları için bin adet sipariş aldıklarını söylüyor.

Yemek

Devlet destekli COFCO şirketi Singapurlu Noble ve Hollandalı Nidera’yı satın aldıktan sonra tahıl ticaretinde gittikçe artan bir role sahip olmaya başladı.

Çinli şirket WH Group, ABD’li domuz ve sosisli ücreticisi Smithfield Foods Inc.’i 2013’te satın aldıktan sonra dünyanın en büyük domuz üreticisi konumuna geldi.

Drone

2006 yılında Çinli bir üniversite öğrencisi tarafından kurulan DJI, Fransız rakibi Parrot’ı geride bırakarak bu alanda küresel pazarın %70’ine sahip oldu ve dünyanın en büyük sivil drone üreticisi konumuna yükseldi.

Akıllı Telefon

Çinli telefon üreticileri Huawei, Xiaomi ve Oppo, bu alanda küresel pazarın sırasıyla %15, %8,7 ve %8,1’lik kısmına sahip oldu. Ayrıca, rakipleri Samsung ve Apple’ın telefon satışları düşerken Huawei ve Oppo’nun akıllı telefon satışları %30 oranında artış yaşadı.

Ev Aletleri

Çinli Harier Group, pazarın %10’una sahip ve ev aletleri konusunda dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Ayrıca Haier, 2016 yılında ABD’li General Electric’in ev aletleri departmanını 2016 yılında satın aldı.

Batarya

CATL firması; Volkswagen, Ford ve Daimler gibi otomobil üreticilerinin batarya tedarikçisi konumunda ve Japon Panasonic firmasıyla lityum araba bataryalar konusunda rekabet ediyor. Şirketin kapasitesi 2020 yılına kadar beş katına çıkacak. Ayrıca firma, Avrupa’daki müşterilerine tedarik sağlayabilmek için Almanya’da da dev bir şirket kuracaklarını açıkladı.

Nakliye

Devlet destekli Cosco Group, dünyadaki 50 konteynır erişim noktasıyla birlikte dünyanın en büyük nakliye firması konumunda.