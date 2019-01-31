FBI’dan yapılan açıklamaya göre Apple’da çalışan bir mühendis, şirketin sürücüsüz araç projesine dair gizli bilgileri çaldı. Şirket, geçtiğimiz haftadan bu yana aynı nedenle 200’den fazla çalışanını işten çıkardı.

FBI’ın açıklamalarına göre firmanın Project Titan adlı otonom araç projesinde görev almak üzere 2018 yılında Apple’da işe başlayan Jizhong Chen, şu an zanlı durumunda. Chen’den sürekli binadaki projenin fotoğraflarını çektiği için şüphelendiğini belirten FBI yetkilisi, bunun üzerine genç mühendisin elektronik eşyalarının kontrol edildiğini söyledi.

CNBC’nin haberine göre Chen’e ait telefon ve bilgisayarda Apple binasının içinde çekilmiş 100’den fazla fotoğraf, 2 binden fazla kılavuz, şema ve gizli bilgi içeren dosya bulundu. Mühendisin, Apple’ın Çin’deki rakiplerine iş başvuruları yaptığı da ortaya çıktı.

Apple ise mühendisi işten çıkardığını açıkladı ve "Apple için gizlilik ciddi bir şey. Bu konuda yetkililerle çalışıyoruz ve tüm sorunları FBI'ya yönlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Apple’ın sürücüsüz araç projesi son dönemde endüstriyel casusluk faaliyetlerine çok sık maruz kalıyor. Geçen temmuz ayında da bir başka Çinli mühendis olan Xiaolang Zhang, firmanın bilgilerini çalıp Çin’deki XMotors’a satmakla suçlanmış ve işten çıkarılmıştı.

Gizli bilgilerin çalınması nedeniyle Apple’ın geçen haftadan bu yana 200 çalışanı işten çıkardığı da haberlerde yer aldı.