Çinli elektrikli otomobil üreticileri, Avrupa ve Amerika’yı da gözlerine kestirmiş durumdalar. Çinli üreticiler, elektrikli arabaların makul fiyatlarına güveniyor.

Çin’de satılan elektrikli otomobil sayısı, dünyanın geri kalanında satılan elektrikli otomobil sayısının toplamından fazla. Ülkede bulabileceğiniz elektrikli araçların uzun listesine otobüsler, spor otomobiller, motosikletler gibi çeşitli araçlar dahil.

En popüler kategorilerden birisi ise küçük araç kategorisi. Ehliyet bile gerektirmeyen bu minik araçların fiyatları Çin’de yaklaşık 1,000 dolar.

Elbette ki bu kadar ucuz olan ve ehliyet gerektirmeyen araçların bazı eksi yanları da var. Saatteki hızı 55 kilometreyi aşamayan, düşük kalite bataryaya sahip bu araçlar, çarpışmalara karşı da pek güvenli değiller.

Bu durum tabii ki Çin’de bu araçların peynir-ekmek gibi satılmasına engel değil. Aşağıdaki grafikte bu araçları mor, normal elektrikli araçları ise mavi ile göstermişler. Ortaya çıkan sayılar, bu araçlara olan ilgiyi gösteriyor.

Dört yıldır elektrikli araç üreten Kaiyun Motors, Amerikalıları ve Avrupalıları da “mini elektrikli” çılgınlığına çekebileceğine inanıyor. Firmanın kurucusu Wang Chao, “Mini-elektrikli araçlar tüketicilerin gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için yeter de artar” diyor. O’na göre Çin dışında büyük bir pazar var.

Kaiyun ilk olarak “Pickman” adlı modelini satışa sunacak. Bu modelin ABD, Almanya ve İtalya’da önümüzdeki ay satışa çıkması bekleniyor. Çin’deki fiyatı yaklaşık 2500 dolar olan aracın ABD versiyonu ise 8950 dolara piyasaya çıkacak.

“Üç kişilik bir ailenin” binebileceği Pickman, 450 kilogram taşıma kapasitesine sahip. 10 saatlik şarj süresine sahip olan aracın en yüksek hızı saatte 45 kilometre. Araç tek şarjda 120 kilometre yol yapabiliyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu araç ülkemize gelse almayı düşünür müydünüz?