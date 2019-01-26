Çinli Elektrikli Araba Üretici Aiways, Avrupa'ya Açılıyor

Çinli araba üreticisi Aiways, elektrikli SUV'si U5'i Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtarak Avrupa pazarına girmeyi planlıyor.

Çinli üretici Aiways'ın Avrupa hayalleri, önümüzdeki mart ayıyla beraber gerçeğe dönüşmeye başlayacak gibi. Yeni SUV'si U5'i tanıttıktan sonra piyasadaki Audi E-tron ve Mercedes-Benz EQC gibi rakiplerine karşı izleyeceği uygun fiyat politikasıyla Avrupa'da da büyümek isteyen şirket, aracını "son derece yenilikçi" olarak tanımlıyor.

2017 yılında kurulmuş olmasına rağmen şu anda bünyesinde 1100'e yakın işçi çalıştıran firmanın ilk seri üretime geçirdiği araba U5 olacak. Çinli firmaların dünyaya açılmalarına da örnek teşkil eden Aiways, Avrupa'daki farklı şirketler aracılığıyla aracını bu bölgede de satmayı planlıyor.

Elektrikli arabaların artık ciddi ciddi otomobil sektörüne girdiği şu günlerde, farklı firmalardan rekabet görmek oldukça sevindirici. Oluşan rekabet havası, sektörün gelişmesine katkıda bulunacağı gibi fiyatların da ucuzlamasına yardımcı olacaktır.