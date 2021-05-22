Çin'in Mars'a Gönderdiği Uzay Aracı İlk Test Sürüşünü Tamaml

Çin'in Mars'a keşif için gönderdiği Zhurong, ilk test sürüşünü tamamladı. Gezegende su kaynakları arayacak olan Zhurong'un gezegende 90 Mars günü kalması planlanıyor.

Son zamanlarda Çin’in uzay konusunda yaptığı atılımlar meyvelerini yavaş yavaş vermeye başladı. Temmuz 2020'de uzaya fırlatılan Tianwen-1 yörünge aracı, geçtiğimiz hafta Mars gezegenine iniş yapıp keşif aracı Zhurong’u yüzeye indirmiş ve Mars topraklarına inen ikinci ülke olmuştu.

Yüzeye indiği günden beri üzerindeki güneş panelleri sayesinde şarj olan Zhurong, bugün Pekin saatine göre sabah 10.40’ta bulunduğu rampadan inerek taşıyıcısını geride bıraktı ve ıssız Mars topraklarına ilerlemeye başladı.

Zhurong’un Mars görevi:

Artık Mars yüzeyinde araştırma yapmaya hazır olan Zhurong'un ana görevi yeraltı yapılarında su kaynakları aramak, yüzeyin 3 boyutlu fotoğraflarını çekmek ve Mars toprağının kimyasal yapısını analiz etmek olacak.

Uzay aracının iniş yaptığı “Utopia Planitia” bölgesi, altında devasa “su buzu” denilen kimyasal buz ağını barındırma ihtimali olan, volkanik kayadan oluşan bir bölge. Eğer gelecekte NASA ya da başka bir uzay ajansı Mars’a insan göndermeye karar verirse su, onlar için hem hayatta kalmak hem de geri dönecekleri zaman suyu atomlarına ayırıp hidrojen ve oksijeni roket yakıtında kullanmak için oldukça kıymetli bir kaynak olacak. Mars’a gidecek olan uzay araçlarının hem gezegene gidip hem de geri dönecek kadar çok suyu, hidrojen ve oksijeni taşıması mümkün değil, bu da suyun ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteriyor.

Zhurong hakkında bildiklerimiz:

Zhurong, Mars gezegeninde hareket edebilen 6. rover olma özelliğini taşıyor. Diğer 5 rover ise NASA tarafından gönderilmişti. Bu noktada ilk araç, Sovyetler tarafından 1971 yılında Mars'a gönderilmiş ancak daha görevine başlayamadan araçla irtibat kesilmişti. Yaklaşık 240 kilogram ağırlığında olan Zhurong ise NASA’nın 2004 yıllında yolladığı “Opportunity” ile neredeyse aynı büyüklükte.

Zhurong’un Mars yüzeyinde araştırma yapmak için yaklaşık 90 Mars günü süresi var. Fakat bu süre daha da kısa olabilir zira NASA’nın Opportunity aracı içinde 90 günlük süre açıklanmış ancak sadece 14 gün kalabilmişti. Bu uzay aracı, 1 saatte yaklaşık 200 metre yol gidebiliyor ve onu diğer rover’lardan farklı kılan şey aktif süspansiyon sistemine sahip olması. Bu da onu zorlu engellere karşı biçilmiş kaftan yapıyor.

Öte yandan NASA'nın gezgin aracı Perseverance ile Zhurong’un Kızıl Gezegen'de karşılaşması pek muhtemel görünmüyor. İki aracın arasında yaklaşık 1.609.000 kilometre mesafe var. Bu da birbirleri karşılaşmaları için yaklaşık 127 gün geçmesi gerektiğini gösteriyor.