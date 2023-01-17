Çin, geçtiğimiz yıl nüfusunda azalma yaşandığını açıkladı. Çin nüfusu, 800 bin kişi azalırken Hindistan, bu yıl dünyanın en kalabalık ülkesi haline gelebilir.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Çin nüfusunun uzun zaman sonra ilk kez azaldığı ifade edildi. Ülkenin nüfusu, 2022'nin sonu itibarıyla 1 milyar 411 milyon 800 bin olarak kayıtlara geçerken, 2021 yılı verileri Çin nüfusunun 1 milyar 412 milyon 600 olduğunu gözler önüne seriyordu.

Bu istatistik önemli. Zira Çin, en son 1960-1961 arasında nüfus kaybı yaşamış, kuraklık ve kıtlık nedeniyle 30 milyon insan hayatını kaybetmişti. 2022'deki 800 bin nüfus azalışı, elbette 1960'lı yıllardaki kadar fazla değil.

Hindistan nüfusu, bu yıl Çin'i geride bırakabilir!

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan ise tahminlere göre bu yıl Çin'i geçip, dünyanın en kalabalık ülkesi olacak. Ayrıca Hindistan, bu unvanı yıllar boyunca elinde tutacak. Zira Çin'deki nüfus kaybının önümüzdeki yıllar boyunca katlanarak artacağı ifade ediliyor. Hindistan'ın güncel nüfusunun 1.4 milyar seviyesinde olduğunu belirtelim.

Şunları belirtmeden geçmeyelim: Çin'deki doğurganlık oranı binde 6,77'ye kadar geriledi. 9,56 milyon bebeğin doğduğu Çin'de, doğum sayısı önceki yıla göre yüzde 9,8 azaldı. Bu rakamlar, 1949'dan sonraki en düşük seviyeler olarak kayıtlara geçti. Bunun devam edeceğini tahmin eden uzmanlar, Çin nüfusunun 2050 yılında 1 milyar 317 milyona, 2100 yılında ise 766 milyona düşeceğini söylüyorlar.

Birleşmiş Milletler, Çin'den gelen tahminleri doğrulayan açıklamalarda bulunmuştu

Birleşmiş Milletler (BM), geçtiğimiz aylarda açıklama yapmış ve Hindistan'ın, 2023 yılında Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi haline geleceğini söylemişti. Bugün gelen açıklama, Birleşmiş Milletler'in öngörüsünün gerçek olabileceği ihtimalini gözler önüne seriyor.